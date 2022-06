Il calendario della Formula E 2022-2023: si torna a Roma a luglio

La FIA ha annunciato il calendario della nona stagione della Formula E, che anche in questa Season 9 2022/2023 sbarcherà in Italia e più precisamente a Roma in un circuito pensato ad hoc. Andiamo a scoprire date e città interessate.

Il calendario non è ancora completo, abbiamo tutte le date in cui si svolgeranno le gare ma non i circuiti, con alcune tappe che verranno decise prossimamente. Il debutto avverrà a Valencia, in Spagna, nei giorni dell'11-14 dicembre, dove in realtà si terrà una grande prova generale della nuova stagione. La prima vera gara sarà invece a Città del Messico il 14 gennaio 2023, poi doppio appuntamento a Diriyah, in Arabia Saudita, il 27 e 28 gennaio, Hyderabad in India l'11 febbraio, due gare ancora da determinare, San Paolo del Brasile il 25 marzo, Berlino il 22 aprile e Monaco il 5 maggio.

Come vedete la classica tappa primaverile di Roma è stata spostata: nella Capitale si correrà il 15 e il 16 luglio, con un clima che sarà a dir poco rovente - nonostante questo però siamo pronti a tornare nel paddock come nel 2022, non perdete il nostro articolo Un weekend nel paddock della Formula E a Roma. Prima di approdare in Italia però la Formula E sbarcherà a Seoul e Giacarta. Infine grande chiusura a Londra il 29 e il 30 luglio 2023. 18 gare in 13 iconiche città del mondo, che così aumentano il loro numero rispetto alle stagioni passate. Questa nuova stagione, lo ricordiamo, sarà caratterizzata dall'arrivo sull'asfalto delle monoposto di Formula E di Gen3, più veloci, leggere, potenti ed efficienti rispetto alle generazioni precedenti.