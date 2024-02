I calendari di F1 e MotoGP su Sky Sport: via alla nuova Stagione dei Motori 2024

La Squadra Motori di Sky Sport ha presentato questa mattina, 26 febbraio 2024, la nuova Stagione dei Motori che sarà a breve grande protagonista sui canali di Sky e su NOW. Andiamo dunque a scoprire le principali novità dell’anno e i calendari di F1 e MotoGP.

Vi abbiamo già raccontato dell’addio a Sky Sport di Davide Valsecchi, che si occuperà di nuove attività per proprio conto, e di Federica Masolin, che resta nel team Sky ma per occuparsi in esclusiva della Champions League.

Al posto dei due volti noti di Sky Sport F1 arrivano Davide Camicioli e Vicky Piria. Bisogna poi segnalare l’implementazione di uno studio digitale più tecnologico per seguire la F1 e le nuove funzionalità Sky Sport Plus, che promettono ancora più interattività.

Arriviamo così a parlare del calendario F1: la massima categoria a quattro ruote inizia il suo campionato il prossimo 2 marzo in Bahrain, manca dunque davvero poco. Poi si torna a far ruggire i motori il 9 marzo in Arabia Saudita e ancora il 24 marzo in Australia.

In basso trovate il calendario completo, con i bollini gialli che indicano le Gare Sprint (per lo zoom cliccate sulle immagini nella galleria in basso). Il gran finale l’1 dicembre in Qatar e poi l’8 dello stesso mese ad Abu Dhabi. Per quanto riguarda l’Italia, il 19 giugno si corre a Imola, l’1 settembre si va tutti a Monza.

Passando alla MotoGP, ci aspettano 9 mesi di Full Immersion, 21 weekend di gara e 42 sfide mozzafiato. Su questo fronte si parte il 10 marzo in Qatar e si replica subito il 24 marzo in Portogallo - dove si terrà anche la prima gara di MotoE. In Italia la MotoGP verrà il 2 giugno (GP d’Italia) e l’8 settembre (GP San Marino e Riviera di Rimini). Molto probabilmente (o almeno lo speriamo) il mondiale verrà deciso tra la Malesia e Valencia a novembre.