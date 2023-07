Troppo caldo? Ecco il mantello termico per le auto elettriche

Ci sono diversi consigli in caso di caldo per mantenere efficienti le auto elettriche ma a volte non è sempre possibile mettere in pratica questi escamotage. Niente paura perchè viene in aiuto dei possessori degli EV il mantello termico.

A realizzarlo sono stati i ricercatori della Shanghai Jiao Tong University, che hanno appunto sviluppato una copertura termica utile per le auto elettriche non solo durante il grande caldo ma anche in caso di forte freddo, altra condizioni atmosferica che non va troppo d'accordo con le batterie.

Di fatto questo dispositivo viene posizionato sopra la vettura e aiuta appunto a mantenere le batterie efficienti in estate, e calde in inverno. La “mantella termica” si basa sul concetto del precondizionamento delle batterie delle auto elettriche, sistema che permette appunto di riscaldare le batterie in inverno e a raffreddarle in estate, ma a differenza di tale operazione non presenta alcuna indicazione contraria: basta posizionarla sulla nostra auto e il gioco è fatto.

"Il mantello termico è un vestito per veicoli, edifici, veicoli spaziali o persino habitat extraterrestri per mantenere fresco d'estate e caldo d'inverno", le parole dell'autore senior Kehang Cui, scienziato dei materiali presso la SJTU. "Il mantello funziona sostanzialmente allo stesso modo in cui la terra si raffredda, attraverso il raffreddamento radiativo – ha spiegato ancora Cui - la terra è coperta dall'atmosfera e l'atmosfera è trasparente a una certa gamma di energia elettromagnetica che irradiamo".

Quindi ha concluso: “Questa è la prima volta che riusciamo a raggiungere un riscaldamento superiore alla temperatura ambiente di quasi 7°C. E' sorprendente, non c'è apporto di energia o luce solare e possiamo ancora riscaldarci".

Il mantello è realizzato in fibre di silice rivestite di nitruro di boro per riflettere la luce solare, mentre all'interno troviamo una lega di alluminio. Secondo uno studio le auto elettriche esposte a basse temperature possono perdere fino al 40% di autonomia.