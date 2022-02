Dopo il caldo del deserto la Bugatti Centodieci è stata congelata in una cella frigorifera

Bugatti ci ha mostrato la Centodieci in diverse forme negli ultimi anni, ma in realtà l’auto non ha ancora fatto il suo debutto nel mercato. La casa infatti di Molsheim sta portando a termine gli ultimi test di qualità prima dell’inizio della produzione, attesa per la fine del 2022.

La Centodieci è stata presentata nel 2019, e da allora è stata avvistata durante i test sul circuito del Nurburgring, ma di recente Bugatti stessa ci ha mostrato i test nel deserto dell’Arizona, in California, dove la vettura ha dovuto sostenere temperature fino ai 50 °C.

Ebbene, questa volta la Centodieci ha subito il trattamento inverso, e quindi è stata rinchiusa in una camera ambientale in cui la temperatura è scesa fino ai –20 °C, per testare la reazione dei vari componenti della vettura, con un occhio di riguardo al meccanismo che controlla l’apertura dei finestrini laterali. La casa di Molsheim svogle questi test per assicurarsi che i 10 modelli della Centodieci presentino un livello di qualità che rasenti la perfezione, e che possano resistere alle condizioni di ogni parte del pianeta, anche se la maggior parte di queste vetture resteranno coccolate in qualche collezione.

“Come qualsiasi altra Bugatti, la Centodieci deve funzionare in modo impeccabile a tutte le temperature, che si tratti di 50 gradi Celsius o meno 20 gradi Celsius", spiega Carl Heilenkötter, responsabile tecnico Bugatti per i progetti di produzione limitata di Bugatti. “Lo dobbiamo al nostro impegno di qualità e ai nostri clienti”, ricordando che ogni Centodieci ha un cartellino con scritto 8 milioni di euro.

Dopo il test nel deserto, e dopo quello di resistenza al freddo, l’auto dovrà svolgere anche una prova di durata in cui dovrà coprire una distanza di 30,000 km, oltre ad ulteriori prove di affidabilità alle alte velocità.