Dà un calcio a un'auto della Polizia ma il karma lo punisce subito

Le forze di Polizia non sempre riescono a rispondere in modo efficace ai molteplici furti e atti di vandalismo che succedono nel mondo, spesso però ci pensa il karma a dare una mano. Guardate come finisce male questo maldestro tentativo di vandalizzare un'auto della Polizia.

Siamo in Galles del nord e le immagini registrate da una telecamera di sicurezza mostrano una vettura della Polizia parcheggiata a bordo strada. L'obbiettivo perfetto per una coppia di maldestri vandali: uno di loro sta circolando illegalmente sul marciapiede con un quad, l'altro è su uno scooter ed è proprio quest'ultimo che passando accanto alla vettura delle forze dell'ordine ha la splendida idea di calciare lo specchietto al fine di romperlo.



L'operazione riesce ma con un imprevisto: il contraccolpo del calcio fa perdere l'equilibrio al vandalo con l'asfalto bagnato che pensa poi al resto. È una scena tragicomica: l'uomo caduto a terra si rialza subito ma è con difficoltà che raccoglie lo scooter da terra. Scooter che inoltre si è danneggiato e ha perso qualche pezzo... Purtroppo all'interno della vettura non c'era alcun agente in servizio, nessuno è intervenuto dopo l'episodio, le immagini però sono arrivate su internet e sono diventate virali grazie alla BBC che le ha pubblicate.



