Calano gli utili Tesla dopo i tagli dei prezzi: Elon Musk gioca gli ultimi assi del 2023

Come sta andando il 2023 di Tesla? Dopo la pubblicazione dei dati finanziari relativi al Q3 abbiamo la certezza che la società ha una doppia faccia: da una parte realizza volumi pazzeschi, dall’altra ha profitti frenati a causa dei bassi margini.

Se ben vi ricordate, l’anno in corso è iniziato con un taglio colossale dei listini da parte di Elon Musk. In Italia la Tesla Model 3 è arrivata a costare 12.500 euro in meno dalla notte alla mattina; a marzo un ulteriore calo ha permesso alla berlina elettrica di diventare compatibile con l’Ecobonus nostrano e dunque sgambettare tutta la concorrenza. L’Italia è comunque solo un esempio, Tesla ha abbassato e adattato i listini in tutto il mondo, diminuendo di conseguenza anche i margini di guadagno - come confermati dai recenti dati del Q3 2023.

Analizziamoli dunque questi dati: il terzo trimestre del 2023 è stato chiuso con un calo dell’utile netto del 44%, a 1,9 miliardi di dollari. A pesare sono stati sicuramente, come ricordato sopra, i ripetuti tagli dei prezzi, così come anche i problemi produttivi legati all’imponente Cybertruck, che finalmente ha una data di uscita dopo la presentazione in pompa magna del 2019.

Investitori e appassionati devono dunque preoccuparsi? Non proprio: i ricavi della compagnia sono comunque saliti del 9% arrivando a 23,4 miliardi, segno dunque che la strategia focalizzata interamente sul vendere più auto ha in qualche modo ripagato. Il volume è ciò che interessa maggiormente a Tesla in questo momento, che vuole consegnare 1,8 milioni di vetture entro la fine del 2023, nel 2022 invece ci si era fermati a 1,3 milioni. Sappiamo che in termini di vendite il Q3 2023 non è stato da record per Tesla, bisogna però tenere conto che la Giga Shanghai si è fermata per diverso tempo per aggiornare le linee produttive. Dall’impianto uscirà la Tesla Model 3 di nuova generazione vista in anteprima a Milano, in consegna in Europa già in questo mese di ottobre, il Q4 potrebbe dunque tornare a essere da record grazie a un clamoroso colpo di coda. Calcolando anche le consegne del Cybertruck negli Stati Uniti, in partenza dal prossimo 30 novembre, possiamo dire con assoluta tranquillità che Tesla si sta preparando a un 2024 esplosivo.