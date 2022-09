Cala il prezzo della benzina, diesel più caro di 10 centesimi al litro

Dopo i picchi verso l'alto delle scorse settimane, finalmente i prezzi di benzina e diesel tornano leggermente a calare, anche se il gasolio resta più caro di ben 10 centesimi.

Secondo gli ultimi dati pubblicati da Quotidiano Energia, in seguito alle comunicazioni dei distributori fatte all'Osservaprezzi del Mise, alle 8:00 dell'11 settembre il prezzo medio per la benzina self era di 1,728 euro al litro, mentre il dato precedente era fermo a 1,745 euro al litro. I diversi marchi nazionali se ne stanno fra 1,712 e 1,735 euro al litro, mentre i distributori "no logo" fanno segnare 1,721 euro al litro.

Resta ancora molto alto il diesel self, attestato a 1,832 euro al litro (il valore precedente era di 1,843 euro al litro). Le varie compagnie nazionali propongono prezzi compresi fra 1,815 e 1,847 euro al litro, mentre i distributori "no logo" sono a 1,828 euro al litro. È praticamente da fine agosto che il diesel costa più della benzina. Passando al GPL, i prezzi che si possono trovare lungo lo stivale sono compresi fra 0,798 e 0,822 euro al litro, con i "no logo" a 0,794 euro al litro, mentre il metano si trova a picchi notevoli: fra 2,995 e 3,316 euro, con i gestori "no logo" che lo vendono a 2,862.