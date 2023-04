CAKE presenta il nuovo motore Jante: IP67, più efficiente e potente

CAKE si è fatta notare nel mondo della mobilità elettrica a due ruote grazie ai suoi design fuori dagli schemi, anche tecnologicamente parlando però l'azienda è particolarmente avanzata. Il marchio svedese innova in maniera costante e ora ha appena presentato un nuovo motore elettrico per motocicli: si chiama Jante.

Si tratta di un motore IPM elettrico dalle ottime prestazioni che CAKE ha sviluppato da zero, da un foglio bianco alla produzione di serie. La sigla IPM indica che il motore utilizza la tecnologia a magneti permanenti con radial flux (tecnologia opposta all'axial flux) per una maggiore efficienza e potenza. Jante si caratterizza anche per via di un'accelerazione fluida e una gestione precisa alle basse velocità, con il suo sistema di raffreddamento ad aria che consente una coppia elevata anche ad alti regimi. Sviluppato appositamente per veicoli a due ruote, il motore è classificato come IP67, può dunque funzionare in qualsiasi condizione (certo non sarebbe il primo motore CAKE capace di attraversare l'Africa).

Per riassumere, dunque, possiamo dire che il motore Jante di CAKE vanta una nuova tecnologia IPM, offre maggiore coppia ad alti regimi, migliora la sua robustezza e la sua versatilità rispetto al passato grazie all'alluminio di livello aerospaziale e alla certificazione IP67. Promette inoltre un'accelerazione fluida e una maggiore precisione alle basse velocità. Dulcis in fundo: il motore è compatto e leggero, è dunque perfetto per muovere motocicli di piccole dimensioni come moto più impegnative. Non vediamo l'ora di vedere questo nuovo propulsore in azione...