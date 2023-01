La nuova CAKE Åik al CES 2023: ecco l'e-bike con 360 km di autonomia

Nel mondo della mobilità elettrica a due ruote il nome CAKE è ormai sinonimo di modelli robusti e fuori dagli schemi, con la società svedese che continua ad aggiornarsi: al CES 2023 ad esempio è arrivata la nuova Åik, una e-bike che sembra un motorino anni ’70.

Più che essere una semplice e-bike da città, la nuova CAKE Åik è un autentico partner di lavoro: può infatti trasportare un carico di 200 kg, inoltre ha un’autonomia eccezionale, capace di supportare tutte le consegne che avete da fare in una singola giornata, ovvero arriva fino a 360 km con una carica.

Esattamente come la CAKE Ösa, anche la Åik è costruita su un telaio modulare in allumino che consente di equipaggiarla con diversi tipi di portapacchi, borse, cestini, rimorchi, sellini per passeggeri e altro. Un solido mezzo di trasporto green (il suo peso è di 35 kg) che non ha bisogno di alcuna patente per essere guidato, e che con una batteria da 750 Wh è capace di spingersi fino a 120 km di autonomia. È però possibile arrivare a 360 km montando fino a tre batterie nello stesso momento, capaci persino di alimentare altri dispositivi elettronici come scatole di cibo a temperatura controllata, attrezzature e apparecchi elettronici.

Certo così tanta versatilità significa anche costi al di sopra della media per una e-bike: la nuova CAKE Åik si può ordinare su www.ridecake.com a partire da 6.470 euro. Le prime spedizioni sono previste a partire da maggio 2023.

Ricordiamo che tutti i nomi CAKE derivano dall’isola di Gotland, Åik in particolare omaggia l’antica lingua locale "Gutniska" e significa "carico grande e pesante”. Di recente l'azienda ha anche collaborato con Polestar per la nuova MAKKA in edizione limitata.