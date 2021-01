Cadillac ha sviluppato la nuova Lyriq con i co-creatori di Cyberpunk 2077

Se seguite le nostre pagine avete sicuramente già sentito parlare della nuova Cadillac Lyriq, una vettura che promette un’interfaccia utente all’interno dell’abitacolo a dir poco rivoluzionaria. Come hanno fatto i tecnici Cadillac a sviluppare qualcosa di simile? Facendosi aiutare da chi ha co-creato Cyberpunk 2077 e non solo.

Il produttore, per la nuova UI della sua vettura, ha ben pensato di interpellare realtà al di fuori del mondo dell’automotive, così da implementare qualcosa di unico, di inedito. Nello specifico Cadillac si avvalsa dell’aiuto di Rightpoint e soprattutto di Territory Studio, specializzato in Design e VFX, il cui nome figura dietro opere videoludiche di prima grandezza come il sopracitato Cyberpunk 2077, Forza Motorsport 6, PlayStation VR Worlds, il recente Spider-Man di Insomniac Games, Need for Speed Heat e tanti tanti altri.

“Quando abbiamo iniziato a sviluppare la UI della nuova Lyriq” ha detto Bill Thompson, senior manager di GM, “ci siamo subito accorti di aver bisogno di una prospettiva nuova, inedita. Così abbiamo portato a bordo del progetto anche Rightpoint e Territory Studio, due team dotati di incredibile talento, proprio ciò che cercavamo per svecchiare l’esperienza di bordo”.

Ricordiamo che la nuova Cadillac Lyriq ci ha promesso un gigantesco schermo da 33 pollici capace di visualizzare 1 miliardo di colori - e se pensate che sia troppo, date un’occhiata alla MBUX Hyperscreen appena presentata da Mercedes - con head-up display completo di realtà aumentata, parcheggio remoto e l’ottimo sistema di guida autonoma Super Cruise. Sapremo di più sulla Lyriq già a partire dal prossimo 12 gennaio.