Cadillac svela Lyriq: il SUV elettrico con 480 Km di autonomia!

Dopo il fallimento registrato con la Cadillac ELR, il marchio controllato da General Motors torna alla carica nel mercato delle auto elettriche con il nuovo crossover Lyriq, che ha debuttato in via ufficiale dopo mesi di teaser e video.

L'aspetto più interessante su cui si è soffermata Cadillac è la batteria da 100 kilowattora, che è in grado di fornire un'autonomia di 300 miglia (480 Km circa), una cifra che però è "basata sui test iniziali della Cadilac", il che vuol dire che potrebbe cambiare durante l'utilizzo quotidiano da parte degli automobilisti.

L'arrivo nelle concessionarie americane è previsto entro fine 2022, un lasso di tempo davvero molto lungo che potrebbe rendere l'autonomia addirittura inferiore a quella dei concorrenti. Le ragioni di questo ritardo, se così si può definire, sono da ricercare nel fatto che lo sviluppo ancora non è terminato ed infatti il modello mostrato non è quello definitivo.

Sempre soffermandoci sull'aspetto della ricarica, Cadillac ha sottolineato che in corrente continua il Lyriq potrà ricaricare a 150 kW, mentre per le ricariche AC bisognerà utilizzare il caricatore da 19 kW.

Per quanto riguarda le prestazioni, il produttore ha annunciato che Lyriq arriverà sia con trazione posteriore standard che a trazione integrale. Il pacco di batterie Ultium sarà posizionato nella parte inferiore per ragioni legate al bilanciamento del peso. Non sono stati diffusi dettagli sulla potenza, nè in generale sulle prestazioni.

Gli interni mostrati, che potete vedere nelle fotografie presenti in calce, sono completi per l'85% e sono caratterizzati da un display LED da 33 pollici presente sul cruscotto in cui saranno mostrate tutte le informazioni per il conducente ed anche i comandi d'infotainment. Cadillac ha sottolineato che "il display ha la più alta densità di pixel disponibile oggi nell'industria automobilistica e può mostrare fino ad un miliardo di colori, 64 volte di iù rispetto a qualsiasi altro veicolo dell'industria".