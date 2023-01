Cadillac presenta la livrea ufficiale delle sue hypercar LMDh per la stagione 2023

Il nuovo anno è iniziato e tra pochi giorni ci sarà il via delle competizioni su pista con la 24 ore di Daytona 2023, che vedrà il debutto ufficiale delle nuove vetture hypercar, Le Mans Daytona hybrid e Le Mans Hybrid: per questo motivo Cadillac ha tolto i veli dalle tre vetture V-LMDh che debutteranno nel 2023 con tre tinte differenti.

La livrea ufficiale avrà una parte in comune, ovvero il retrotreno in tinta nera con alcune linee che riprendono i colori storici del brand, mentre sulla parte frontale hanno optato per una tinta unita specifica per ogni vettura: vedremo quindi una vettura blu, una oro e una rossa.

La vettura oro sarà la #01 di Cadillac Racing, mentre la rossa sarà la numero #31 di Whelen Engineering, ed entrambe correranno nell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship americano, mentre la vettura blu numero #02 di Cadillac Racing correrà nel mondiale FIA World Endurance Championship, dove dovrà vedersela con la proposta LMDh di Porsche e BMW, e dal 2024 anche con la vettura LMDh di Lamborghini.

"Cadillac è pronta a competere contro i migliori in Nord America e a livello internazionale, inclusa una delle gare più dure del mondo, la 24 Ore di Le Mans", ha dichiarato il Global Vice President di Cadillac Rory Harvey.

La Cadillac V-LMDh nasce dunque su un telaio realizzato da Dallara, che ospita un motore aspirato V8 da 5.5 litri che viene affiancato ad una componente ibrida comune a tutte le auto della categoria LMDh, che assieme offriranno 670 CV di potenza. E questo sarà soltanto l’inizio per la casa americana: Andretti e Cadillac arriveranno in Formula 1.