Cadillac presenta la GTP Hypercar, la vettura LMDh con cui correrà a Le Mans nel 2023

La scorsa estate Cadillac aveva manifestato l’intenzione di voler tornare a correre alla 24 ore di Le Mans e non solo, e a distanza di quasi un anno il brand americano toglie i veli dalla Cadillac Project GTP Hypercar, un prototipo che segue il nuovo regolamento LMDh e che debutterà alla 24 ore di Daytona prevista per gennaio 2023.

Dopo aver visto il design della vettura che schiererà BMW, Cadillac si aggiunge ai contendenti con una vettura che al momento è stata mostrata ancora in forma digitale, ma che a breve debutterà in pista per i test di sviluppo previsti nel corso dell’estate. Il look riprende alcuni stilemi del marchio, come le linee spigolose e i gruppi ottici verticali, mentre le forme sono dettate dall’aerodinamica sviluppata in laboratorio, che potrebbe ricevere alcune modifiche una volta scesa in pista, in base alle indicazioni fornite da piloti e ingegneri.

In particolare suscitano interesse quelle parti di carrozzeria che si allungano dai passaruota verso l’abitacolo senza però collegarsi ad esso, restando quindi sospese, e presumibilmente flessibili sotto al carico aerodinamico generato alle alte velocità.

I dettagli tecnici non sono molti, ma sappiamo che il telaio verrà sviluppato da Dallara mentre sotto alla carrozzeria ci sarà un powertrain ibrido come da regolamento LMDh, con un motore V8 da 5.5 litri creato appositamente per questa vettura, e quindi senza alcuna derivazione dall’otto cilindri che equipaggia la Chevrolet Corvette C8.

Infine, come detto in apertura, l’auto farà il suo debutto in gara alla prossima 24 ore di Daytona prevista a gennaio 2023, e qualche mese più tardi la vedremo anche sul circuito della Sarthe per la 24 ore di Le Mans.