Cadillac offre 500.000 dollari ai rivenditori che spingono le auto elettriche

Spesso, parlando di mobilità elettrica, gli utenti si mostrano scettici rispetto a uno switch repentino verso le nuove tecnologie a batteria. Gli utenti però decidono fino a un certo punto e a gestire il flusso degli eventi è soprattutto l’industria e i big player. Ve lo dimostra una volta di più Cadillac...

L’azienda americana ha pensato di offrire una lauta ricompensa a quei rivenditori che spingeranno più del dovuto le vetture 100% elettriche. Ben 500.000 dollari di bonus, che favorisce sicuramente i grandi concessionari rispetto ai piccoli, magari provinciali, che hanno una clientela “conservatrice”. In realtà il piano di Cadillac è ben più ampio, già nel 2016 Johan de Nysschen ha definito “troppo numerosi” i rivenditori Cadillac sparsi per gli Stati Uniti e ora potrebbe essere arrivato il momento buono per sfrondare e capire quali partner tenere al proprio arco.

Come ben sappiamo, il mondo automotive sta cambiando profondamente, sempre più utenti preferiscono scegliere e acquistare vetture online piuttosto che recarsi fisicamente in uno store. Tesla ha dato indicazioni precise in merito, anche altre compagnie - spinte dall’emergenza Coronavirus - hanno accelerato questo processo nel corso del 2020 e Cadillac potrebbe presto aggiungersi alla lista dei “rivenditori virtuali”.

L’idea è di lasciare indietro, in un “macabro” disegno di selezione naturale, i dealer meno propensi all’aggiornamento, che poco investono nella preparazione del personale e nell’accoglienza della nuova tecnologia elettrica. Chi riuscirà ad adattarsi alle nuove leggi naturali, sopravvivrà, a quanto pare è così che funziona il mondo, anche quello commerciale.