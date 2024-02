La Cadillac Lyriq sbarca in Europa e si avvicina all'Italia, il prezzo però...

General Motors sta scommettendo sul fatto che i consumatori europei saranno interessati a un SUV americano a zero emissioni dal prezzo di circa 85.000 euro, ovvero il Cadillac Lyriq.

Il costruttore statunitense, che ha iniziato dallo scorso anno a (ri)vendere i suoi veicoli in Europa, ha appena lanciato il suo SUV Cadillac Lyriq in Francia e all’orizzonte ci sono anche altri mercati del vecchio continente. Nell'ottobre scorso, GM ha dichiarato di ricominciare le vendite in Svizzera come primo passo del suo ritorno completamente elettrico in Europa, a seguito della cessione dei marchi Opel e Vauxhall nel 2017 a PSA, oggi Stellantis.

Nonostante Cadillac faccia affidamento su una vasta rete di concessionari negli Stati Uniti, i clienti europei possono ordinare direttamente online il proprio veicolo elettrico personalizzato. Il marchio sta inoltre progettando l'apertura di uno showroom a Parigi, con il Lyriq disponibile per l'ordine online a partire dal prossimo 23 marzo. In Svizzera, il prezzo di partenza del Lyriq è di 82.000 franchi svizzeri (ovvero 85.840 euro al cambio attuale), non sono ancora stati comunicati - invece - i prezzi per la vendita in Francia. Grazie alla batteria Ultium in dotazione, il veicolo è in grado di assicurare un'autonomia massima di 530 chilometri.

Oltre al prezzo importante, il Lyriq deve affrontare il crescente desiderio di veicoli compatti da parte del pubblico europeo (motivo per cui la Renault 5 è stata tanto applaudita a Ginevra), al di là ovviamente della forte concorrenza cinese in ambito elettrico. Tuttavia, Jaclyn McQuaid, dirigente di GM in Europa, ha sottolineato durante un evento di lancio a Parigi che si prevede che i SUV elettrici rappresenteranno il segmento a più rapida crescita nel mercato dei veicoli a zero emissioni.

Il Lyriq è stato paragonato ad altri SUV elettrici di lusso come il Mercedes EQE SUV, l'Audi Q8 e-tron e la BMW iX. Negli Stati Uniti, il Cadillac Lyriq 2024 ha un prezzo di partenza che corrisponde a 52.750 euro, con la versione Luxury che parte da 56.531 euro e la versione Sport da 56. 990 euro; con questi prezzi si giocherebbe tutt’altra partita... Le versioni europee, come quelle americane, saranno prodotte a Spring Hill, nel Tennessee.