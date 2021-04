Il Cadillac Lyriq è il capolinea delle auto tradizionali, da oggi solo elettriche

Cadillac è stata portatrice di innumerevoli innovazioni nel settore delle autovetture tradizionali, ma da oggi in poi volterà irrimediabilmente pagina: il brand non presenterà mai più vetture con motore termico e ne dismetterà la vendita dal 2030.

"Per come stanno adesso le cose, usciremo da questo decennio come un marchio elettrico." Queste le parole pronunciate nel merito dal vicepresidente Cadillac, Rory Harvey, durante la presentazione virtuale dell'intrigante Cadillac Lyriq:"Questo significa che non venderemo più vetture con motore a combustione interna dopo il 2030."

Successivamente Harvey ha anche affermato che ogni nuova Cadillac commercializzata da questo momento in poi si muoverà esclusivamente attraverso propulsori a zero emissioni, per cui rappresenterà il marchio interno a General Motors più rapido nell'attuazione della transizione elettrica.



Tornando al Cadillac Lyriq, è palese la compagnia vi ha puntato davvero tutto. Dentro l'abitacolo (sviluppato in collaborazione con i co-creatori di Cyberpunk 2077) è stato introdotto un display da ben 33 pollici, sulle ruote posteriori è stato montato un motore elettrico da 345 cavalli e sotto l'abitacolo un pacco batterie in grado di garantire un'autonomia per singola carica di quasi 500 chilometri. Il prezzo di partenza si attesterà appena sotto i 60.000 dollari sul suolo statunitense, mentre per il debutto dovremo attendere fino all'inizio del prossimo anno.



Il prossimo modello da mostrare in pompa magna sarà il misterioso e futuristico Celestiq, che Harvey non vede l'ora di condividere coi suoi potenziali clienti. Del veicolo ad oggi conosciamo il tetto panoramico "intelligente", ma è possibile che porterà con sé tante altre innovazioni.