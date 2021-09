La Cadillac Lyriq è andata sold out in 19 minuti! La domanda per le EV è immensa

La domanda per i veicoli elettrici cresce a ritmi incredibili. In Paesi come la Norvegia le auto sprovviste di motore termico hanno già superato per market share i modelli a benzina e diesel (a ruba anche la Tesla Model Y), e a quanto pare le case automobilistiche non riescono a soddisfare appieno la richiesta.

Alcune ore fa infatti Cadillac ha aperto i preordini per la sua Lyriq in Debut Edition in arrivo per il 2023, e gli esemplari sono andati sold out in appena 19 minuti! Non stiamo parlando di una macchina economica e alla portata di tutti, per cui non osiamo immaginare cosa possa accadere nel caso in cui un brand dovesse mettere a disposizione una vettura appartenente a un segmento più popolare.

Ci teniamo a ricordare che la Cadillac Lyriq ha uno scalino d'ingresso di quasi 60.000 dollari sul suolo statunitense, tasse escluse. In cambio il brand garantisce un'auto con pacco batteria da 100 kWh per un'autonomia di 480 chilometri e un motore elettrico da oltre 340 cavalli montato direttamente sull'asse posteriore.



Ora come ora non sappiamo quanti esemplari siano stati messi a disposizione durante la sessione di prenotazione, in quanto General Motors ha parlato di numeri limitati, ma senza specificare le quantità esatte. Una concessionaria ufficiale ha parlato di 1.500 unità complessive, ma non possiamo ancora mettere la mano sul fuoco per questa informazione. Se a ogni modo dovesse rivelarsi veritiera, non ci troveremmo di certo davanti ad uno stock immenso, anzi.



Giusto per fare una comparativa, il Tesla Cybertruck ha ottenuto circa 41.000 prenotazioni il primo giorno e 250.000 ordini durante la prima settimana di apertura degli ordini. Il Ford F-150 Lightning invece è arrivato a quota 44.000 in due giorni.



Comunque siano andate le cose, gli automobilisti interessati all'acquisto non devono disperarsi, poiché General Motors ha intenzione di vendere altre Lyriq in Debut Edition attraverso la sua rete di concessionarie a partire dalla prossima estate.



Per chi non dovesse saperlo, la Cadillac Lyriq rappresenterà un vero e proprio spartiacque per la casa automobilistica americana: dalla sua commercializzazione in poi non verranno più presentati modelli tradizionali.