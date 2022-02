Queste Cadillac impennano durante la drag race: il video

Se il filmato della Lamborghini Huracàn senza controllo durante una drag race ci ha fatto prendere paura, i nostri occhi ora potranno meravigliarsi e ridere con qualche piccolo “stunt” durante l’evento Cadillac Attack all'Orlando Speed World Dragway, dove alcune Cadillac esageratamente potenti si sono dilettate in qualche impennata.

A catturare ancora una volta l’impresa degli appassionati piloti e tuner di tutto il mondo sono stati i gestori del canale YouTube Drag Racing e Car Stuff, da tempo seguito per gli interessanti filmato di gare di accelerazione ed esibizioni spettacolari. Quella visibile nel video allegato alla notizia mostra la potenza esagerata delle lussuose Cadillac con motori V8 potenziati al massimo.

Mentre il produttore statunitense si muove verso i veicoli elettrici in un impegno all’elettrificazione, i tuner si danno alla pazza gioia correndo in drag race con modelli di lusso ad alta potenza. Per l’intera durata del video è possibile vedere vari modelli gareggiare tra loro e, in quasi tutti i casi, almeno una delle Cadillac concorrenti solleva le ruote anteriori al lancio per diversi metri. Pensate, alcune arrivano talmente in alto da raschiare il paraurti posteriore!

Dai risultati raggiunti a fine gara da alcune di esse si capisce chiaramente che si tratta di Cadillac modificate pesantemente, tanto da raggiungere il traguardo dei 400 metri in 9,5 secondi con velocità pari a 229,27 chilometri orari, come dimostra l’ultima Cadillac dell’evento. Uno spettacolo davvero imperdibile!

