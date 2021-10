Cade un masso dalla scarpata e piomba sull'auto in transito: un incidente quasi fatale

Alcune delle più belle strade del nostro paese attraversano zone montuose o costiere, e chi ci vive sa bene che su queste lingue d’asfalto c’è il rischio di frane o distaccamento di detriti dalle pareti rocciose che le affiancano. Di solito ci sono delle reti di protezione, ma questa strada greca ne era sprovvista ed è stato sfiorato il dramma.

La scorsa domenica infatti è avvenuto un grave incidente su una strada sita nei pressi di Arachova, a due ore circa in direzione nord rispetto ad Atene. La strada tutta curve era costeggiata da una parete rocciosa non protetta e sull’asfalto erano già presenti detriti di piccole dimensioni che potevano presagire quello che sarebbe successo poche ore dopo.

Un Volkswagen Polo di quarta generazione stava transitando lungo quella tratta quando un masso si è staccato dalla parete ed ha iniziato la sua folle corsa verso la strada, conclusasi piombando violentemente sul cofano dell’utilitaria tedesca, che si è fermata pochi metri dopo l’impatto. L’urto del macigno è stato così forte da distruggere il muso dell’auto, che è collassato sotto al peso del masso. Le gomme sono esplose, le sospensioni hanno dato forfait e probabilmente anche il blocco motore è rimasto seriamente danneggiato.

Fortunatamente i due occupanti a bordo della Polo ne sono usciti illesi senza riportare alcun danno, ma se il masso avesse colpito l’auto qualche millesimo di secondo più tardi avrebbe impattato direttamente sul tetto dell’auto, e a quel punto l’incidente sarebbe stato fatale.

