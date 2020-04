Parte la caccia a una Ferrari F40 unica: quella appartenuta al figlio di Saddam Hussein

Lo YouTuber Ratarossa si è posto un obbiettivo piuttosto arduo. Essendo un grandissimo appassionato di Ferrari, e avendo come supercar preferita la F40, ha deciso di dare la caccia ad un esemplare della mitica vettura del Cavallino Rampante, appartenuto a Uday Hussein e giacente da qualche parte in Iraq.

Uday Hussein è stato il figlio del dittatore iracheno Saddam Hussein. Proprio come il padre ha avuto la reputazione di non essere esattamente la persona più trattabile al mondo, in quanto saltarono agli onori della cronaca le sue torture perpetrate ai danni dei membri della squadra nazionale di calcio dell'Iraq perché non era stata in grado di portare a casa i risultati attesi.



Al contempo amava le automobili, e ha persino ordinato a un membro del suo staff di mettersi costantemente al lavoro per ricercare su internet i veicoli più interessanti al mondo, e di catalogarli in un grosso quaderno. Questo particolare fu riportato dal Time in un articolo del 2003.



In pochi anni insomma Hussein riuscì ad appropriarsi di circa 1.000 auto, ma ad un certo punto il padre ne bruciò una buona parte. Questo evento coincise con l'invasione dell'Iraq da parte degli Stati Uniti, la quale provocò in Saddam un assurdo comportamento:"Uday ha incaricato i Fedayyin di Saddam di dare alle fiamme le sue auto, piuttosto che lasciare che venissero toccate dalle mani di chiunque altro." Il virgolettato è tratto dallo stesso articolo del Time citato in precedenza.



Stando alle foto in giro per il web, la Ferrari F40 che Ratarossa anela non riverserebbe nelle migliori condizioni, anche perché mancano persino dei pezzi dal vano motore. Inoltre gli interni risultano danneggiati e, orrore degli orrori, alcune componenti sono state sostituite in malo modo con pezzi Nissan. Anche se Ratarossa riuscisse a ritrovare la supercar, il lavoro di restauro che la concerne sarebbe gargantuesco.



Per il momento lo YouTuber ha detto di avere varie piste dalle quali poter cominciare, infatti qualcuno ha affermato che la macchina si trovi nella città di Erbil, nel nord dell'Iraq, ma al momento è impossibile dare per certo qualunque notizia. Dal nostro canto invece, non mancheremo di riportare eventuali aggiornamenti.



Per chiudere restando a Maranello vi consigliamo di dare ascolto al fantastico sound del V8 bi-turbo della nuovissima Ferrari Roma. Infine vale sicuramente la pena dare un'occhiata all'ultima opera di Mansory: una Ferrari 812 Superfast modificata.