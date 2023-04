La prima cabrio elettrica di Nissan si chiama Max-Out: il concept debutta il 18 aprile

Il mercato elettrico offre sicuramente tantissime berline e SUV premium, servirebbero invece più vetture compatte e cabrio, votate al divertimento. Fra le decappottabili abbiamo già visto la Fiat 500, la Smart Fortwo, la MINI Cooper S (ecco la prima MINI elettrica cabriolet), ora però si aggiunge la nuova Nissan Max-Out.

A differenza delle altre vetture, che sono già in commercio, Max-Out è soltanto un concept che il brand giapponese farà debuttare il 18 aprile prossimo in Cina, all'Auto Shanghai 2023. Della vettura si parla già dal 2021, quando il brand ha presentato la sua versione virtuale in occasione del Nissan Ambition 2030, ora però per Max-Out è arrivato il momento di diventare una vettura reale.

Per Nissan si tratta di un progetto capace di trasmettere un senso di libertà assoluta e un'esperienza di guida unica. La vettura del resto incarna lo spirito innovativo del marchio giapponese e la sua capacità di sviluppare automobili capaci di offrire vantaggi alle persone e alla società. Probabilmente non potremo acquistare mai Max-Out, resterà per sempre un sogno cabrio, al prossimo Auto Shanghai 2023 però Nissan presenterà anche un nuovo EV progettato e realizzato in Cina, anche quest'ultimo in grado di promettere una guida emozionante e sicura. Al Salone, che si terrà dal 18 al 28 aprile presso il National Exhibition and Convention Center, Nissan presenterà anche la sua nuova gamma di veicoli e-POWER (Nissan vuole che le e-POWER costino come le benzina) dedicata al mercato cinese insieme a due nuovi concept al loro debutto mondiale.