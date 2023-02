La prima cabrio elettrica al mondo è una MINI: ecco la nuova MINI Cooper SE Cabrio

Dopo aver passato due settimane con la MINI Cooper SE elettrica, il nostro verdetto è stato alquanto chiaro: è una delle elettriche più divertenti che possiate comprare. Da oggi lo è ancora di più grazie alla nuova MINI Cooper SE Cabrio.

La prima cabrio totalmente elettrica al mondo è una MINI, bisognerà però affrettarsi perché a suo modo sarà un’edizione limitata: a partire da aprile 2023 la MINI Cooper SE Cabrio sarà disponibile in Europa in sole 999 unità.

Sul fronte del design troviamo sedili sportivi MINI Yours Leather Lounge riscaldati e con supporto regolabile per le cosce. Il volante sportivo multifunzione è in pelle Nappa, mentre le superfici Piano Black possono essere messe in risalto con l’Ambient Light. La MINI Cooper SE Cabrio si fa notare anche sul piano tecnologico: sfoggia un comodo head-up display, l’Active Cruise Control con funzione Stop & Go e il MINI Driving Assistant.

Il motore promette di essere ultra divertente, al pari della Cooper SE standard: abbiamo a disposizione 135 kW/184 CV che permettono di accelerare da 0 a 100 km/h in 8,2 secondi. L’autonomia dichiarata è di 201 km, nonostante le potenzialità cabrio però il bagagliaio è rimasto identico alla versione normale: 160 litri. La capote elettrica, silenziosissima, si può aprire e chiudere fino a 30 km/h. Non resta che attendere il prezzo ufficiale per l’Italia… Nel frattempo MINI ha inaugurato una mostra dedicata ai baci e dunque al BIG LOVE delle sue campagne di comunicazione.