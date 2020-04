Questa cabina telefonica con le ruote è più veloce del 5G, ma ha un prezzo salatissimo

Nel corso degli ultimi anni abbiamo assistito ad un ammodernamento enorme delle nostre vetture, che in molti casi ha portato a display di bordo enormi e integratissimi con tutte le funzionalità telefoniche possibili. Quello che vi mostriamo oggi però si pone su un altro livello.

L'hot-rodder canadese Gerry Nimz è stato attraversato da un'idea fulminante, e ha pensato di combinare le automobili e i telefoni di quaranta anni fa in modo peculiare, e potete notarlo voi stessi dalle immagini in fondo alla pagina. Nimz è stato ispirato da un'altra hot rod con cabina telefonica portata alla luce da Carl Casper, ma ha vi ha di certo messo il suo nel progetto.

L'estroso individuo ha costruito questo Frankenstein negli anni '70 partendo dal telaio di una Ford e usando una cabina telefonica di produzione Northern Electric. Inizialmente mostrò la sua creatura al Canadian International Auto Show, dove raccolse non poca attenzione. Poi nel 1981 le fece attraversare l'Atlantico fino a farla debuttare in Europa, all'Essen Motor Show tedesco, dove la sua popolarità subì un'altra impennata, che portò il veicolo all'orecchio di un interessatissimo acquirente, che la aggiunse alla sua collezione non molto dopo.

Qualche anno fa la hot rod è ricomparsa sul web come parte di una grossa vendita, e il suo prezzo si aggirava sui 25.000 euro sulla sezione motori di eBay. Un costo non proibitivo per un appassionato, che ha deciso di acquistarla e di trasformarla. Originariamente la macchina non era in grado di muoversi, ma adesso sfreccia come un missile. A renderlo possibile ci pensa un V8 General Motors a quattro cilindri, il quale dovrebbe erogare all'incirca 375 cavalli di potenza, spediti alle ruote posteriori da un cambio automatico Turbo-Hydramatic 350 e controllati da un acceleratore montato all'interno del quadro del telefono.

Adesso il veicolo è riapparso sul mercato, e purtroppo non sembra più in grado di scorrazzare a causa di una probabile trasmissione mal funzionante. In ogni caso il venditore chiede comunque 120.000 euro, una cifra adatta solo ai più facoltosi.

