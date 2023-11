La C8 Corvette Stingray diventa una vera hypercar grazie agli italiani di Ares

L'idea di trasformare una Corvette in un'auto personalizzata ha una lunga storia, con molti esempi di artigiani appassionati che da sempre lavorano per raggiungere la "perfezione". Una delle pratiche comuni in questo processo è rimuovere parti della carrozzeria esistente per poi sostituirla con una nuova come ha fatto l'azienda modenese Ares.

Ares sta costruendo solo due dozzine di coupé S1 basati sulla Corvette C8. In seguito ad una visita alla fabbrica dei colleghi di Car Driver, questi hanno testimonia come "da un lato, c'era una splendida Stingray rossa con il pacchetto Z51, ancora con i sedili avvolti nella plastica protettiva. Dall'altro, c'era una Corvette precedente ridotta alla sua struttura centrale, con motore e componenti delle sospensioni ancora al loro posto".

La strategia di Ares per abbattere i costi di produzione è di vendere i componenti recuperabili, il che può sembrare un atto di sacrilegio per gli amanti delle Corvette. Tuttavia, la pratica di personalizzare o rinnovare le Corvette esiste da tanto tempo quanto il modello stesso (sapevate che gli ingegneri che progettarono la storica Z06 acquistarono un motore Ferrari su Ebay per trarne ispiraizione?). Gli esempi noti noti nel tempo includono il contributo di designer come Scaglietti e Pininfarina che crearono versioni uniche di Corvette C1 e C2.

Questa tradizione di trasformare le Corvette in opere d'arte automobilistiche continua ancora oggi, dimostrando la passione e la creatività degli appassionati di auto in tutto il mondo. Chissà se questa pratica investirà anche il prossimo suv di Corvette che dovrebbe essere presentato tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.