C7 Corvette da Guinness: è l'auto più veloce al mondo...in retromarcia!

Mentre c’è chi si fa beccare più volte a 200 km/h alla guida di una Corvette, c’è chi ottiene ufficialmente un Guinness World Records con la Corvette C7 per il “miglio più veloce guidato al contrario”, ovvero in retromarcia. A quanto pare, la Chevrolet da oltre 450 cavalli non scherza affatto con la sua velocità.

A registrare il suo nome sul libro e sul sito del Guinness dei Primati è stato Scot Burner, il quale lo scorso giugno ha percorso un miglio in 1 minuto e 15,18 secondi. Da tempo egli si stava allenando per sconfiggere questo record, tanto che su YouTube egli ha pubblicato più filmati riguardanti i test su strada. Soltanto dopo avere affinato la tecnica, ed essere passato dal cambio automatico al cambio manuale, Burner ha completato il tentativo vincente all'NCM Motorsports Park.

Il filmato purtroppo manca, ma grazie a NCM Motorsports Park abbiamo il post ufficiale – visibile in calce alla notizia – e alcuni dati interessanti: la Corvette C7 a lui utilizzata ha raggiunto 87 km/h in retromarcia, e non è nemmeno la vettura più veloce da lui provata. In precedenza, infatti, con un SUV Kia Sorento è arrivato a 90 km/h.

Sarà interessante vedere chi ora proverà a battere questo record, magari con la Corvette C8 o altre poderose supercar.

A proposito di vetture ad alte prestazioni, ecco a voi la nuova Pagani Utopia.