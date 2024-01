BZ2X, il B-SUV elettrico di Toyota in arrivo nel 2024: pronto a stravolgere il mercato?

Nonostante lo scetticismo del presidente di Toyota, Akio Toyoda, secondo cui le elettriche raggiungeranno solo il 30% del mercato, la gloriosa azienda giapponese leader mondiale nel settore automotive, si appresta ad entrare “di prepotenza” nel mercato delle vetture a batteria.

Proprio così perchè dopo la bZ4X (dove “bz” sta per Beyond Zero), unica Toyota full electric fino ad ora in vendita in Ue, arriverà nel corso del 2024 la sorella più piccola, leggasi la bZ2X.

Per Akio Toyoda un miliardo di persone non ha elettricità nel mondo, ma il suo erede, Koji Sato, nominato CEO di Toyota a inizio anno scorso, ha senza dubbio una visione più ampia e sta cercando di elettrificare sempre di più la line up dell'azienda, e lo dimostra appunto la vettura green che verrà lanciata quest'anno anche in Europa. Entro il 2026 Toyota avrà sei nuovi veicoli elettrici nella sua gamma per il Vecchio Continente, e cinque di questi verranno aggiunti al listino nel giro di un paio d'anni.

Toyota ha mostrato l'anno scorso l'Urban SUV Concept, che secondo gli olandesi di Auto-Week rappresenta la base appunto per la bZ2X (che trovate nel render in copertina). Sarà infatti questa la prima vettura green del nuovo corso di casa Toyota a sbarcare nel nostro continente, e si tratterà di un crossover compatto con una dimensione che si aggira fra i 4,2 e i 4,3 metri, quindi un classico B-SUV, il segmento più "redditizio" in Italia.

Nel nostro Paese se la vedrà con Fiat 600e e Jeep Avenger, ma anche Opel Mokka Electric e Peugeot e-2008, senza dimenticarsi della nuova Panda in uscita la prossima estate. Interessante anche l'aspetto costi e prezzo, visto che, secondo Auto-Week, non è da escludere che la bZ2X possa essere costruita in India, riducendo così i listini: viste le premesse la speranza è che si possa stare in un range compreso fra i 25 e i 35mila euro.

Infine, per quanto riguarda l'autonomia, la batteria dovrebbe avere una durata di 400 km con una ricarica, quello che sta diventando ormai uno standard per i veicoli B e C. Toyota mostrerà la versione finale della bZ2X entro la metà del 2024: inizia il conto alla rovescia.