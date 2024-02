BYD Yuan Up, svelato il nuovo B-SUV elettrico cinese da 15mila euro

Dopo lo sbarco in Italia della BYD Seal U il colosso cinese ha aggiunto un'altra vettura alla sua line up, leggasi la più piccola BYD Yuan Up.

Si tratta di fatto di un B-SUV che misura 4,3 metri, della famiglia Dynasty di BYD, e che riporta il logo Yuan. Il logo di BYD, invece, lo si trova nella parte posteriore dell'auto, dopo la decisione di non apporre più la scritta Build Your Dreams sui suoi veicoli per l'Europa, così come in Cina.

Esteticamente la Yuan Up appare senza dubbio interessante, ed il montante posteriore ci ricorda da vicino quanto già visto sulla Smart #1, che ha subito un taglio di prezzo di 6.000 euro in Uk la scorsa settimana, e in precedenza sulla Opel Adam.

Nell'abitacolo non vi si trovano grandi sorprese, visto che troveremo il classico schermo girevole già visto su altre auto BYD, ma con uno stile senza dubbio più convenzionale rispetto alla Dolphin. Per quanto riguarda i dettagli tecnici, la Yuan Up vanta una batteria da 32 kWh con un motore anteriore da 70 kW, e un'autonomia nel ciclo CLTC da 301 km. C'è poi una versione più efficiente con un motore da 130 kW e una batteria da 45,1 kWh che con una ricarica permette all'auto di percorrere 400 km sempre con il ciclo CTLC.

Al momento non è ancora stata annunciata per l'Europa ma viste le mire espansionistiche di BYD non è da escludere che possa farlo nei prossimi mesi. Il prezzo in Cina è di circa 15mila euro, ma una volta sbarcata nel Vecchio Continente potrebbe subire un sovrapprezzo di circa 10/15mila euro, arrivando quindi a 25/30mila euro.

Inoltre, se arrivasse in Europa potrebbe cambiare nome divenendo Atto 2, o unirsi eventualmente alla famiglia Dolphin. La speranza, ovviamente, è che la Yuan Up possa giungere anche sul mercato italiano tenendo conto che quello dei B-SUV è uno dei segmenti più apprezzati dagli automobilisti dalle nostro parti.