BYD risponde a Tesla, Ferrari e Lamborghini con la Yangwang U9

BYD si appresta a entrare nel settore delle supercar con la sua splendida Yangwang U9. Si tratta di una fuoriserie il cui nome tradotto significa “guardare in alto”, che vanta una linea e delle prestazioni davvero superlative.

Dopo aver presentato il suo SUV da oltre 1.000 cavalli, il BYD Yangwang U8, l'azienda ha mostrato al mondo intero il suo bolide che proverà a competere in un settore che è dominato dalle europee, a cominciare da Ferrari, Lamborghini, Porsche e Bugatti. Ma BYD ha registrato numeri da capogiro nel 2022, di conseguenza, spinta da questa espansione superlativa, è pronta ad affacciarsi in un nuovo mercato anche se molto complicato.

Stando ai numeri svelati in queste ore, la Yangwang U9 impiegherà circa 2 secondi per passare da 0 a 100 chilometri all'ora, grazie a una potenza da 1.100 cavalli derivante da quattro motori elettrici indipendenti da circa 300 cavalli ognuno. I 4 motori saranno inoltre in grado di guidare ogni singola ruota e di modulare elettronicamente la trazione, consentendo all'auto di girare in cerchio sul posto. Il prezzo è senza dubbio più accessibile rispetto alla concorrenza, circa 150.000 euro (un milione di Yuan), di conseguenza siamo di fronte a un'auto più economica rispetto ad esempio alla futura Tesla Roadster.

Secondo quanto affermano i progettisti di Yangwang, la U9 ha un design definito “Porta del tempo e dello spazio“, e la linea appare decisamente riuscita con uno stile che l'accomuna alle ultime supercar e con un richiamo in particolare a McLaren e Lamborghini. Decisamente vistosi i fari anteriori con una forma unica che si raccorda al paraurti anteriore. Spettacolari le prese d'aria sul cofano così come quelle sulle fiancate, mentre il tetto è colorato in nero lucido per dare una sensazione di continuità con il lunotto anteriore. Riuscito anche il posteriore, dove si distingue un'aletta sopra il lunotto e una lunga striscia a LED orizzontale utilizzata per le luci e gli stop.

Non sono comunque moltissime le informazioni circolanti nelle ultime ore ma è certo che la supercar cinese, così come l'U8, utilizzerà la stessa piattaforma Yisifang di BYD. Non si sa nulla invece sull'autonomia della batteria, ma verranno montate le stesse celle che l'azienda vende a Tesla in Cina.