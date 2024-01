BYD, ecco la nuova Yangwang da più di 1.000 cavalli che sfida la BMW i5

Dopo un SUV e una supercar, ecco una berlina, una super berlina... Il nuovo brand di lusso di BYD, Yangwang, svela così la sua terza creazione, una vettura esclusiva da 1.000 CV che lancia la sfida a delle icone del segmento del calibro di BMW i5 e Mercedes-Benz EQE.

Stando alle prime rivelazioni, questo modello, chiamato Yangwang U7, dovrebbe debuttare sul mercato nella seconda metà del 2024, perlomeno nel mercato cinese. Si tratta, dunque, di un modello di segmento D realizzato sulla piattaforma e4 messa appunto da BYD ('BYD 'supera' Tesla': 3 ragioni per cui tale euforia appare ingiustificata); la stessa sulla quale sono nati anche i due modelli precedenti di Yangwang (l'ibrida a ruote alte U8 e la sportiva U9).

Le immagini rilasciate del nuovo modello sono ancora poche (e di bassa qualità), comunque sia queste lasciano intravedere la qualità del design di U7, auto che a quanto pare sarebbe stata disegnata interamente da Yangwang, come la forma a C dei gruppi ottici e la firma luminosa nel retro, oltre a condividere altre caratteristiche estetiche con l'altra berlina di BYD, ovvero Seal.

Il sito motoristico britannico AutoCar avrebbe anche rivelato le dimensioni della nuova berlina e altre caratteristiche tecniche del modello. Yangwang U7, dunque, dovrebbe essere lunga 5,20 metri e larga 2 metri, inoltre dovrebbe avere un altissimo coefficiente di resistenza (0.195Cd), addirittura migliore di quello della i5 e della EQE, e dovrebbe essere dotata di una potenza pari a 1.000 CV, questi garantiti da quattro motori.

L'auto è stata accolta come una "electric sedan", tradotto una berlina elettrica; eppure ci sarebbe qualche dubbio riguardo la motorizzazione di U7. L'auto, infatti, potrebbe essere ibrida come il SUV U8, dotato di un propulsore da due litri e quattro cilindri, così come potrebbe essere full-electric come la supercar U9 (YangWang U9, caratteristiche svelate: l'hypercar di BYD dichiara guerra alla Rimac Rivera). Tra tanti dubbi a vincere è però una sicurezza, il prezzo. Infatti, BYD ha giù dichiarato che la vettura costerà circa, con il cambio yen-euro, 127.000 euro (dato di Autocar).