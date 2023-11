BYD vuole conquistare anche l'Europa: aprirà una fabbrica in Ungheria

BYD annuncerà presto la decisione sull'ubicazione della sua prima fabbrica europea di auto elettriche, secondo alcune fonti esso sarà costruito in Ungheria. Anche se non è ancora una conferma ufficiale, questa scelta non sorprenderebbe dato che BYD ha già una fabbrica di autobus elettrici nel paese.

L'Ungheria, in quanto facente parte dell'Unione Europea, permetterebbe a BYD di produrre e vendere automobili localmente in tutta la regione senza grossi problemi. Ricordiamo tuttavia che l'Unione Europea ha avviato un'indagine sulle sovvenzioni sui veicoli elettrici cinesi venduti in Europa, il che potrebbe portare a tariffe di importazione in futuro.

Inoltre, l'Ungheria è diventata una destinazione favorevole per gli investimenti cinesi, con CATL, il più grande produttore mondiale di batterie agli ioni di litio per veicoli elettrici, che sta già costruendo una grande fabbrica nel paese.

BYD è diventato il più grande produttore di auto elettriche plug-in al mondo e sta espandendo la sua presenza internazionale. Nel terzo trimestre, BYD ha venduto un volume di auto completamente elettriche quasi uguale a Tesla, con una differenza di soli 3.456 unità. Ma l'Europa non è il solo obiettivo del brand cinese. Infatti, come già accennato, BYD ha già iniziato a operare nel settore degli autobus elettrici e si è stabilita anche negli anche negli Stati Uniti con uno stabilimento in California.