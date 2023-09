BYD toglie la scritta 'Build your dreams' in Europa: ecco perché

BYD ha deciso di rimuovere la scritta "Build Your Dreams" dal retro dei nuovi veicoli elettrici venduti nel Regno Unito, in risposta alle critiche ricevute da proprietari, concessionari e media. Questo cambio è stato motivato dalla reazione al SUV Atto 3, il primo veicolo BYD introdotto nel mercato britannico, che presentava il logo sul portellone.

Anche la BYD Dolphin, un modello più piccolo ed economico, aveva lo slogan incorporato nella barra luminosa a LED posteriore. Tuttavia, il responsabile dell'esperienza del cliente di BYD in Europa ha dichiarato che la prossima berlina BYD Seal non includerà questa scritta. Due numeri: a maggio BYD ha superato le 240.000 vetture vendute.

"BYD ha ascoltato attentamente i feedback di concessionari, giornalisti e partner di concessionari durante lo scorso anno, alcuni a favore della scritta e altri meno. […] Abbiamo adottato il punto di vista della maggioranza e utilizzato la velocità e l'agilità della nostra catena di fornitura integrata verticalmente per garantire che tutti i sigilli costruiti per l'Europa presenteranno un design più pulito del portellone posteriore con discrete scritte BYD."

Al momento, non è chiaro se BYD apporterà cambiamenti simili in altri mercati oltre al Regno Unito. In Australia, l'Atto 3 presenta la scritta "Build Your Dreams", che alcuni proprietari hanno rimosso autonomamente per ottenere un aspetto più pulito. Tuttavia, nel caso del Dolphin, il posizionamento del testo all'interno del fanale posteriore potrebbe renderne impossibile la rimozione per i clienti.

Evidentemente le preferenze dei clienti riguardo all'etichetta "Costruisci il tuo sogno" variano da mercato a mercato. In Cina, sembra essere ben accettata, ma altrove si potrebbe preferire un design più pulito. Per le ultime novità del brand cinese, ecco il nuovo Byd Bao 5 super hybrid.