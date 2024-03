BYD taglia il prezzo della Atto 3 in Cina, ora costa 15.000 euro al cambio

Il colosso cinese BYD ha tutta l’intenzione di diventare il produttore elettrico più grande al mondo in questo 2024, come conferma un nuovo taglio di prezzo della sua Atto 3 in Cina: ora costa 15.000 euro al cambio attuale.

Conosciuta in patria come BYD Yuan Plus, l’Atto 3 venduta in Italia ha subito un importante taglio di prezzo in terra natia. La vettura, infatti, parte ora da 119.800 yuan in Cina, l’equivalente di circa 15.000 euro al cambio attuale. Un prezzo davvero folle se pensiamo che nel nostro Paese la stessa vettura viene venduta a partire da 38.790 euro (in versione BYD Atto 3 Comfort). Disponibile in cinque livelli diversi, ogni trim della Yuan Plus è stato ridotto di 16.000 yuan, circa 2.000 euro; in questo modo BYD vuole che il suo SUV cittadino elettrico costi quanto una tradizionale vettura termica.

Ora infatti in Cina costa quanto una Honda XR-V oppure una Volkswagen T-Cross. Ricordiamo che lo scorso anno BYD ha venduto 412.202 unità della sua Yuan Plus/Atto 3, delle quali 100.020 sono state esportate all’estero (i dati sono forniti dalla China Association of Automobile Manufacturers). Al momento al di fuori della Cina non abbiamo notizie in merito a un (nuovo) taglio dei prezzi, nel nostro Paese però già a febbraio 2024 c’era stata una riduzione dei prezzi, con la Dolphin portata a costare 33.790 euro di partenza e la Atto 3, come detto sopra, 38.790 euro. Considerando che BYD ha appena fatto attraccare la sua nave cargo con 7.000 auto a bordo in Europa, le intenzioni del marchio sono alquanto serie nel vecchio continente.