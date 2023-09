BYD svela la Yangwang U6 dei record: è l'auto più aerodinamica al mondo

Dopo il Suv di Byd, YangWang U8, il marchio premium YangWang di BYD sta per lanciare la sua terza creazione: la berlina U6. Ciò che rende questo veicolo unico è il suo eccezionale coefficiente aerodinamico, che si attesta a un impressionante valore di 0,195 cd, il migliore al mondo tra le auto di produzione.

Malgrado YangWang U6 non sia ancora ufficialmente uscito, sono stati rivelati disegni di brevetto che svelano l'intero design esterno del veicolo. Anche se il marchio cinese ha mantenuto segreti molti dettagli, ha rivelato, oltre che il nome, un notevole coefficiente di resistenza aerodinamica in occasione della conferenza annuale del comitato di aerodinamica automobilistica in Cina.

Durante questo evento è stata condivisa una classifica dei 10 veicoli più aerodinamici attualmente in produzione. YangWang U6 si posizionerà al primo posto, scalzando la Mercedes Benz EQS, se confermerà le promesse fatte:

Mercedes-Benz EQS: 0,20 cd Nio ET7: 0,208 cd Plaid Tesla Model S: 0,208 cd Aria Lucida: 0,21 cd IM L7: 0,21 cd Aion S Plus: 0,211 cd Porsche Taycan: 0,22 cd Mercedes-Benz Classe S: 0,22 cd Mercedes-Benz CLA: 0,22 cd BMW Serie 5: 0,22 cd

Questo risultato record è stato ottenuto grazie a un allestimento speciale che include equipaggiamenti come telecamere al posto degli specchietti tradizionali e copriruote aerodinamici.

YangWang U6 presenterebbe una silhouette lunga e bassa, con una linea del tetto spiovente. I grandi fari anteriori riprendono il design dello YangWang U9, e la parte anteriore presenta una ampia presa d'aria sopra uno splitter pronunciato. Altre caratteristiche di rilievo includono i parafanghi che riprendono lo stile della Porsche Taycan, un muso basso, branchie laterali, un tetto verniciato di nero, finestrini cromati e uno spoiler posteriore attivo.

Secondo alcune fonti cinesi questa nuova berlina potrebbe essere offerta sia in versione completamente elettrica che in versione ibrida plug-in. Per quanto riguarda la versione elettrica, YangWang U6 adotterà un quad-motore da ben 1.100 CV di potenza.

Il prezzo previsto per il YangWang U6 dovrebbe essere di circa 800.000 yuan, ovvero poco più di 100.000 euro, con l'obbiettivo di entrare in concorrenza diretta con Tesla Model S Plaid.