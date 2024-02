BYD svela: 'Siamo stati contattati dal governo italiano per produrre auto'

Secondo quanto riportato dal portale ANSA, BYD sarebbe stata contattata direttamente dal governo italiano per produrre automobili e avviare una collaborazione. Di seguito di riportiamo le dichiarazioni della stessa casa automobilistica.

"Abbiamo avviato alcune discussioni in merito", ha dichiarato Michael Shu, CEO di Byd Europe, durante un'intervista a Bloomberg al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra. La considerazione di un secondo impianto europeo "è correlata alle nostre performance di vendita: al momento stiamo facendo progressi significativi", ha aggiunto Shu.

Byd, che nel 2023 ha superato Tesla diventando il più grande produttore mondiale di veicoli elettrici, ha confermato a dicembre i piani per la costruzione di uno stabilimento in Ungheria. Il governo della premier Giorgia Meloni sta cercando di attrarre un nuovo importante produttore automobilistico in Italia dopo che Stellantis ha accennato alla possibilità di spostare parte delle sue operazioni in Paesi a basso costo, inizialmente si era ipotizzato potesse essere Toyota, dato l'ampio portfolio e tecnologie a disposizione.

Attualmente i produttori europei sono sotto pressione nell'affrontare la transizione verso i veicoli elettrici, i cui prezzi di vendita sono ancora notevolmente più alti rispetto alle automobili a combustione interna. Secondo quanto riferito da Bloomberg, il ministro dell'Industria Adolfo Urso ha dichiarato a febbraio che l'arrivo di un secondo produttore definendola "un'iniziativa su cui stiamo lavorando da mesi, con incontri significativi con partner stranieri".

Byd, che nel frattempo ha confermato i piani per la costruzione di uno stabilimento in Ungheria, ha dichiarato "È ancora troppo presto per determinare se e quando verrà presa una decisione riguardo a un secondo impianto", questo poiché Byd mira a sviluppare la propria rete di fornitori locali in Ungheria come parte del suo impegno per espandere la presenza in Europa. "Tutte le nostre azioni sono orientate verso la localizzazione".

Questa mossa, se confermata e mesa in atto, aprirebbe ad una maggiore concorrenza per i costruttori automobilistici europei, in particolare per Volkswagen, Stellantis e Renault, che operano nel competitivo segmento di mercato di massa. Attualmente però, BYD è sotto indagine da parte dell''Unione Europea su presunti sussidi statali che il marchio avrebbe ricevuto con il solo scopo di abbassare i prezzi dei veicoli elettrici (e quindi una sorta di slancio monopolistico finanziato dallo stato stesso). L'arrivo in sede fisica di BYD nel territorio europeo comporterebbe l'aggiramento di eventuali tariffe di importazione (come stanno facendo gli Stati Uniti).

A questo proposito, Michael Shu ha fatto notare che l'azienda avrebbe collaborato con tale indagine: "Abbiamo solide risorse, tecnologie e una gestione flessibile della catena di fornitura", ha affermato, aggiungendo che "sulla base dei fatti, non credo che il successo dell'azienda in Europa sia dovuto ai sussidi". Noi, francamente, dubitiamo di tale affermazione. Nel frattempo però, il governo italiano potrebbe aver già deciso una partnership con questo colosso dell'industria automobilistica.