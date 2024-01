'BYD 'supera' Tesla': 3 ragioni per cui tale euforia appare ingiustificata

Sicuramente vi sarà capitato negli scorsi giorni di vedere titoloni sul fatto che BYD abbia superato Tesla, togliendo all'azienda americana lo scettro di auto elettrica più venduta al mondo. Ma è andata davvero così, e soprattutto, i titoloni sono stati forse un po' troppo euforici? Cerchiamo di scoprirlo assieme.

Partiamo da un dato, BYD non ha venduto più auto elettriche di Tesla, visto che, se da una parte è vero che ha commercializzato 3 milioni di auto green, quindi 100 per cento elettriche e hybrid, dall'altra, se si prendono in considerazione solo le auto a zero emissioni, Tesla risulta essere ancora vincitrice con 1,8 milioni di immatricolazioni in tutto il mondo, contro le 1,6 milioni circa dei cinesi.

Secondariamente va detto che BYD vende più del 90% delle auto elettriche in casa, visto che le esportazioni sono state solo 242.765, meno del 10 per cento sul totale delle immatricolazioni. Sia chiaro, non vogliamo sminuire le restanti 2,8 milioni di auto piazzate in Cina, ma stiamo parlando di un mercato gigantesco, dove è “facile” fare i numeroni.

Tesla, a differenza, esporta in tutto il mondo, a cominciare dalla stessa Cina, passando dall'Unione Europea, due mercati dove l'azienda americana va fortissima (a differenza invece di BYD, in UE di fatto non pervenuta, così come negli USA). Terzo aspetto, tutt'altro che da sottovalutare, i prezzi delle auto elettriche BYD, che in Cina sono estremamente bassi, soprattutto se paragonati a quelli praticati da Tesla nel gigante asiatico.

Basti pensare che nella Top 5 di auto BYD vendute il prezzo massimo è di circa 29mila dollari, contro i 37-50mila dollari della Model Y. Ad esempio la Qin Plus (la BYD più venduta in Cina) costa fra i 14 e i 24mila dollari, la Seagull addirittura fra i 10 e i 12mila dollari, quindi la Song Plus fra i 22 e i 29mila dollari (la più cara del gruppo), mentre la Yuan Plus fra i 18 e i 22mila, e infine la piccola Dolphin fra i 16 e i 19mila dollari.

Fra l'altro in Cina le aziende di automobili locali sono spinte dal governo centrale con bonus, incentivi e sgravi fiscali di cui ovviamente Tesla non può godere, o per lo meno solo in parte visto che comunque gli americani producono in loco nella nota gigafactory di Shanghai.

Insomma, nessuno vuole schernire il risultato di BYD che resta clamoroso tenendo conto anche della recente storia della casa di Guangdong, ma forse lo “score” va analizzato più nel dettaglio se paragonato a Tesla, che rimane ad oggi la grande leader del mercato green: nel 2024 vedremo se confermerà tale primato o meno.