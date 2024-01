BYD nella storia: più di 3 milioni di auto elettriche vendute nel 2023

Lo strapotere di BYD è sempre più sotto gli occhi di tutti, il 2023 è stato infatti un anno d'oro per il brand cinese, il quale ha definitivamente ribadito la sua egemonia anche al di fuori del continente orientale. I piani futuri del brand sono ormai chiari: espandersi il più possibile. Il 2024 sarà l'anno della sua definitiva consacrazione?

Solo nel 2023 BYD ha registrato delle vendite complessive di ben 3.024.417 veicoli elettrici con un incremento del 62,3% rispetto all'anno precedente di 1.863.494 veicoli. L'incremento della produzione non è l'unico fattore in causa, dal momento che il brand si avvale anche di navi cargo di sua proprietà per l'esportazione dei propri veicoli al di fuori della CIna.

BYD è anche pronta a sbarcare in Europa con una fabbrica che sarà costruita in Ungheria. I veicoli elettrici all'estero hanno segnato infatti performance eccezionali, con 242.766 unità vendute nel 2023 e un aumento del 334% su base annua, superando le vendite cumulative all'estero dell'azienda per quasi due decenni.

BYD ha anche consolidato la sua posizione nella produzione di batterie, raggiungendo una potenza di 150.909 GWh installati nei propri veicoli elettrici nel 2023 e posizionandosi come il secondo più grande produttore globale di batterie, superato solo da CATL.