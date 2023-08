BYD spinge sui SUV: ecco il nuovo Bao 5 Super Hybrid

Il nuovo SUV BYD Bao 5 è il primo modello della gamma del nuovo marchio Fang Cheng Bao, annunciato a giugno come una "sottomarca personalizzata professionale" dalla casa automobilistica cinese BYD. Questo SUV vine definito come un "SUV fuoristrada super ibrido" e introduce la nuova piattaforma super ibrida DMO.

Questa nuova piattaforma incorpora sia un motore a benzina Xiaoyun nella parte anteriore che una batteria Blade pack situata tra le rotaie in acciaio. Questa tecnologia cell-to-chassis (CTC) offre non solo sicurezza della batteria in scenari fuoristrada estremi ma aumenta anche la sicurezza globale del veicolo. La batteria Blade alimenta un motore elettrico montato posteriormente. Utilizzando la tecnologia di controllo della coppia intelligente.

Il SUV offre una potenza combinata di 670 cavalli attraverso una configurazione ibrida. Ci sono tre bloccaggi del differenziale per migliorare la trazione e le prestazioni fuoristrada. La piattaforma DMO è progettata per migliorare la sicurezza, sia nelle situazioni fuoristrada che su strada, contribuendo alla stabilità e al controllo del veicolo.

BYD BAO 5 include una marcia a bassa velocità attivabile tramite un pulsante. Il sistema di controllo idraulico del corpo DiSus-P è stato precedentemente introdotto nel SUV elettrico YangWang U8. Questo sistema è combinato con sospensioni indipendenti a doppio braccio oscillante su entrambe le estremità del veicolo, contribuendo a un controllo più preciso durante la guida.

BYD sostiene che la piattaforma ibrida del Bao 5 può offrire un risparmio di carburante del 35% rispetto ai veicoli fuoristrada tradizionali a benzina. Tuttavia, il comunicato non fornisce un risparmio di carburante specifico stimato per il Bao 5.

Il veicolo sarà in vendita entro la fine dell'anno e verrà commercializzato attraverso un modello di vendita diretta al consumatore sul mercato cinese. BYD, nel 2022 ha registrato record di vendite assoluti e mira a raggiungere 60 città entro il 2024.