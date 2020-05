BYD soccorre una 'damigella in pericolo' rimasta a piedi con la sua EV

Le vetture completamente elettriche diventano di giorno in giorno sempre più efficienti e promettenti per quanto concerne il range, ma l'ansia da autonomia rimane una preoccupazione più reale che mai, però con l'aiuto di uno sconosciuto si può risolvere tutto nel migliore dei modi.

Come potete vedere anche voi dalle immagini in fondo alla pagina, una giovane donna proprietaria di una Tesla Model S bianca ha dovuto fermare la vettura a bordo strada dopo esser rimasta a secco di energia elettrica. Chiaramente disperata, è stata però immediatamente aiutata dal conducente di una BYD Song Pro DM, la quale ha fornito una parte del succo della propria batteria per far ripartire la berlina californiana.

Car News China fa sapere che il modello di BYD in questione dispone di un motore turbo da 1,5 litri, abbinato a un propulsore elettrico con una batteria da 15,7 kWh. Questa garantisce un'autonomia a emissioni zero di 81 chilometri, e supporta il passaggio di corrente da un'auto all'altra. Altri media locali riferiscono che uno scambio simile è limitato in potenza ad appena 2 kW, e ciò significa che sono servite almeno 2 ore alla Tesla per ottenere la quantità di energia necessaria a ripartire e a raggiungere la colonnina Supercharger più vicina.

Nel frattempo però è partita anche la curiosità degli astanti, che hanno ritratto i due interessati a conoscersi e a scambiarsi, probabilmente, i rispettivi numeri di telefono. Che questa brutta situazione possa rivelarsi la base di una storia d'amore? Questo non lo sapremo mai, ma nel frattempo sappiamo che Tesla ha intenzione di migliorare ulteriormente la struttura di Supercharger in Europa: ecco le novità apportate in questi primi mesi del 2020.

La casa automobilistica non ha alcuna intenzione di fermarsi nella sua espansione, e ha già messo quindi nel mirino la costruzione di altri giganteschi stabilimenti. La Giga Berlin non è ancora stata ultimata (ecco lo stato dei lavori di alcune settimane fa), ma è già in programma l'apertura di un nuovo impianto negli Stati Uniti, che molto probabilmente si chiamerà "Terafactory", e che anticiperà la progettazione di altri centri produttivi da qui ai prossimi cinque anni. Date un'occhiata a questa notizia per maggiori dettagli.