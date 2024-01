BYD sfida Mercedes e Land Rover in Ue col SUV da 140mila euro: convincerà gli europei?

BYD è pronta a sfidare i marchi europei anche nel mercato premium e lusso, e lo farà con la U8 di YangWang, uno dei brand di proprietà del colosso cinese dell'auto. Si tratta di un fuoristrada di alto livello che punta a rubare clienti a Land Rover e Mercedes, ma ce la farà?

La sfida è tutt'altro che semplice per il YangWang U8, presentato un anno fa, avendo un prezzo in Cina di circa 140mila euro, di conseguenza è ipotizzabile un incremento quando sbarcherà in Europa.

L'obiettivo è ambizioso, ma in ogni caso i cinesi si presenteranno con una vettura pensata a puntino per far venire l'acquolina in bocca ai fan dei fuoristrada di lusso. L'U8 è lungo 5,3 metri ed è dotato di ben quattro motori elettrici con una potenza totale di 1.100 cavalli.

Inoltre è dotato della modalità granchio, che gli permette quindi di muoversi lateralmente per dei parcheggi alquanto agevoli. Esteticamente si tratta dell'ennesimo clone del Defender, come ad esempio il Jetour Traveller, altro fuoristrada cinese di lusso.

Secondo l'azienda l'U8 è in grado anche di galleggiare sull'acqua per ben 30 minuti, nonostante un peso tutt'altro che piuma, ben 3,5 tonnellate. Non è ben chiaro se la versione importata nel Vecchio Continente sarà quella green o l'ibrida che prevede un benzina da 2,0 litri con annesso un motore elettrico con una batteria da 49 kWh, per un'autonomia combinata di ben 1.000 chilometri.

In ogni caso si tratta di una sfida decisamente ostica che ci permetterà di capire se le auto elettriche cinesi sono realmente divenute mainstream anche nel Vecchio Continente, alla luce dell'alta tecnologia e qualità offerta, o se invece, a parità di prezzi, gli abitanti europei si affideranno ancora agli storici marchi di casa, come appunto Mercedes e Land Rover.

Staremo a vedere, la cosa certa è che le ambizioni di BYD, come confermato dall'U8, sono decisamente importanti: i cinesi non si accontentano più del mercato locale.