La nuova BYD Seal U vista dal vivo, quanto costa in Italia con l'Ecobonus?

In occasione della Design Week 2024 di Milano la nuova BYD Seal U è arrivata nella città meneghina - anticipando il debutto in tutta Italia. Scopriamo quanto costa il SUV cinese.

Disponibile in due versioni differenti, Comfort e Design, la nuova BYD Seal U parte da 42.890 euro nel nostro Paese. Anche se non sembrerebbe, è un prezzo perfettamente compatibile con l’Ecobonus, il cui tetto per le auto elettriche è di 42.700 euro IVA inclusa. Il prezzo BYD è “chiavi in mano”, mentre il prezzo di listino sarebbe 41.990 euro IVA inclusa. A partire dal mese di maggio sarà dunque possibile acquistare nuova BYD Seal U con i nuovi incentivi auto 2024. Darvi un prezzo esatto è difficile, poiché il contributo varia a seconda dell'auto che avete da rottamare e del vostro ISEE, al massimo delle possibilità potete però avere Seal U a circa 28.000 euro.

Con il prezzo base vi portate a casa un SUV elettrico con caratteristiche premium con 71,8 kWh di batteria e un’autonomia stimata di 420 km. In città il range sale a 576 km con 160 kW/215 CV di potenza e trazione anteriore. Sulla Comfort, la Seal U di base, avete 310 Nm di coppia, un’accelerazione 0-100 km/h possibile in 9,3 secondi, una potenza di ricarica fino a 115 kW (10-80% in 42 minuti). Parliamo di un’auto lunga 4.785 mm con 2.765 mm di passo, 1.890 mm di larghezza (2.085 mm con specchietti retrovisori) e 1.668 mm di altezza, con un bagagliaio che vi offre 552 litri di spazio (1.440 con i sedili abbattuti). Rispetto a molta concorrenza, BYD vi permette di scegliere cinque colorazioni carrozzeria gratuitamente, a pagamento vi è soltanto l’Emperor Red, che richiede 1.000 euro extra (ed è fuori dall’Ecobonus).

Stesso discorso vale per la Seal U Design, il cui prezzo è pari a 45.890 euro, 46.890 euro in colorazione Emperor Red. Questo modello è fuori dall’Ecobonus ma monta una batteria da 87 kWh e promette fino a 500 km di autonomia sul ciclo misto, 674 km in città. Questa versione si ricarica fino a 140 kW (10-80% in 43 minuti) e presenta 330 Nm di coppia a parità di potenza. L’accelerazione 0-100 km/h è invece possibile in 9,6 secondi.

