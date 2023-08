La BYD Seal diventa un SUV: la Seal U e le altre novità dall'IAA Mobility 2023

Settembre significa IAA Mobility, il grande evento di Monaco dove BYD presenterà quest’anno ben 6 nuovi veicoli elettrici. Dopo il debutto ufficiale in Italia, il marchio cinese è intento ad accelerare con 6 nuovi veicoli da lanciare sul mercato europeo in meno di un anno.

Nel Q2 2023 BYD è stato il secondo produttore di auto elettriche dopo Tesla, una posizione “scomoda” che il colosso vuole sicuramente smarcare - al fine di prendere lo scettro assoluto. Per farlo ha dunque intenzione di lanciare 6 nuovi veicoli a zero emissioni nel giro di un anno ma non solo, anche di lanciare nuove tecnologie. Sulla nuova BYD Seal ad esempio vedremo la tecnologia CTB (Cell-to-Body) che integra la carrozzeria e la batteria Blade per livelli superiori di resistenza strutturale. Con una batteria da 82,5 kWh la Seal è in grado di offrire 570/520 km WLTP combinato, con possibilità di acquistare la trazione posteriore RWD con 230 kW di potenza oppure la trazione integrale AWD con 390 kW di potenza.

Se la BYD Seal ha già fatto una sua comparsata a un recente evento nelle Langhe (il grande debutto di BYD in Italia parte dalle Langhe), dove l’abbiamo ammirata dal vivo, all’IAA Mobility 2023 vedremo in anteprima la BYD Seal U, laddove la U sta per Utility. La berlina diventa dunque un SUV 100% elettrico di segmento D con 420 km di autonomia con la batteria da 71,8 kWh oppure 500 km di autonomia con la Blade Battery da 87 kWh. Fra le altre novità di Monaco abbiamo poi la DENZA D9, frutto di una joint venture fra BYD e Mercedes-Benz. Il nome dell’auto in realtà è solo D9, DENZA invece è il nome del sub-brand di BYD realizzato assieme al produttore tedesco. La D9 sarà una 7 posti (2+2+3) priva di compromessi, la prima DENZA a esser venduta in Europa, non vediamo l’ora di saperne di più all’IAA Mobility.