BYD Seagull, l'elettrica cinese costa meno di una termica: può sconvolgere il mercato

La BYD Seagull è l'auto dei record, con 10mila ordini in 24 ore, ma soprattutto, un prezzo di listino che non può che considerarsi assolutamente competitivo.

In Cina, infatti, la Seagull è venduta a 69.800 yuan, che al cambio fanno meno di 10.000 dollari, ovvero, meno di 9.000 euro. Si tratta di un prezzo che è incredibilmente basso anche per il gigante asiatico, visto che stiamo parlando di un A-SUV lungo 3,78 metri, largo 1,71 e alto 1,54, più grande della nuova Fiat Pandina presentata lo scorso febbraio, giusto per capirci.

L'auto potrebbe quindi letteralmente sconvolgere il mercato quando arriverà in Europa e lo stesso potrebbe avvenire negli Stati Uniti. Ovviamente non costerà quella cifra, ma potrebbe piazzarsi con un listino al di sotto dei 20mila euro, non avendo quindi concorrenti tenendo conto che ad oggi l'elettrica più economica è la Spring che costa circa 21mila euro.

E paradossalmente ne risentirebbe anche il mercato termico visto che ad oggi, salvo promozioni, sono davvero poche le auto in vendita a quella cifra con il motore a combustione interna o ibride. La BYD Seagull potrebbe rappresentare quindi un chiaro “messaggio al resto dell’industria automobilistica”, ha affermato Terry Woychowski, ex General Motors. “L’introduzione nel mercato americano di automobili cinesi a buon mercato, che sono così economiche perché sostenute dal governo cinese, potrebbe rappresentare un evento che potrebbe causare l'estinzione del settore automobilistico statunitense”, ha aggiunto l’Alliance for American Manufacturing, gruppo di difesa del settore manifatturiero statunitense.

Forse la posizione è un po' drastica ma rende comunque l'idea di quanto le aziende Made in Usa temano la BYD Seagull, e lo stesso si potrebbe dire per quelle europee, con l'Ue che sta cercando di capire come sfavorire quella che sembrerebbe una sorta di concorrenza sleale.

Ovviamente la concorrenza è sempre gradita al consumatore, visto che permette di ridurre i listini, ma è fondamentale giocare ad armi pari e ad oggi la disparità di potenza fra la Cina e l'Europa sembrerebbe essere evidente.

Forse sarebbe comunque il caso che i governi del Vecchio Continente aiutino le case automobilistiche locali in maniera ancora più importante di quanto già fatto in passato, piuttosto che pensare di tassare i prodotti cinesi.

