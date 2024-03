BYD Seagull costa ora meno di 9.000 euro in Cina, le concorrenti europee tremano

In Europa le auto elettriche costano alquanto care, anche le più basilari non costano meno di 22-23.000 euro. Il vero paradiso dell’elettricità è la Cina, dove BYD in particolare ha iniziato a tagliare i prezzi senza sosta. Ora la sua Seagull costa meno di 9.000 euro al cambio diretto.

Ormai le intenzioni di BYD sono chiare: diventare il più grande produttore di auto elettriche al mondo entro la fine del 2024. A vedere gli ultimi sviluppi, il colosso cinese ha davvero alte probabilità di scalzare Tesla, anche perché offre a listino più veicoli di Elon Musk e a un prezzo decisamente più abbordabile. Tralasciando per un attimo il mercato UE, dove le elettriche costano care, in Cina la BYD Atto 3 si prende ad appena 15.000 euro al cambio (119.800 yuan). Ora il brand asiatico ha tagliato del 5% anche il prezzo della piccola Seagull, che ora parte da 8.900 euro al cambio diretto.

Se solo arrivasse in Europa a un prezzo di circa 15.000 euro sarebbe una EV Killer per molte concorrenti eccellenti, pensiamo alla Dacia Spring, alla nuova Citroen C3, alla Fiat 500 e alla nuova Renault 5 vista in anteprima a Parigi. Tecnicamente parliamo di una city car elettrica da 75 CV di potenza con circa 240 km di autonomia, potrebbe dunque competere benissimo con la Dacia Spring (45/65 CV con 220 km). La sua batteria immagazzina 30 kWh di energia, è dunque un modello che potrebbe essere ricaricato tranquillamente a casa, per il pubblico europeo potrebbe essere perfetto.

Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, anche se la UE ha alzato le tasse per le vetture importate dalla Cina; ricordiamo che BYD potrebbe sempre decidere di costruire una fabbrica europea per aggirare la pesante tassa di importazione, lo stesso Governo Meloni ha confermato di aver parlato con BYD per portare il colosso in Italia come secondo produttore (dopo Stellantis). Il settore elettrico apre a un mondo di nuove possibilità, anche se i consumatori sperano soltanto che i prezzi possano calare e diventare umani.