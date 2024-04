La BYD Seagull da 9.000 euro arriva in Europa per sfidare la Dacia Spring

Nel mese di marzo 2024 vi abbiamo raccontato del lancio cinese della nuova BYD Seagull, elettrica compatta dal prezzo “bomba” di appena 9.000 euro al cambio diretto. Ora la vettura è prossima ad arrivare nel Regno Unito, segno che il lancio in tutta Europa potrebbe essere molto vicino.

Si tratta di un modello estremamente interessante poiché il mercato elettrico ha bisogno di auto compatte e a prezzo competitivo. Non tutti hanno bisogno di costose berline con 800 km di autonomia o pesanti SUV dalla scarsa efficienza: la Seagull offre un’autonomia vicina ai 320 km e si pone come principale rivale della nuova Dacia Spring 2024. Venduta un gradino al di sotto della BYD Dolphin, la Seagull viene non a caso venduta come Dolphin Mini in alcuni mercati, vedremo dunque quale nome prenderà in Italia.

La strategia a lungo termine di BYD è rendere accessibili le auto elettriche “a tutti gli utenti”, come confermato da Mark Blundell, a capo del marketing BYD in UK: “Le auto elettriche non dovrebbero essere rivolte solo a una parte facoltosa di popolazione. Noi vogliamo offrire anche EV accessibili a listino, non solo modelli da 50-60-70.000 euro”. Blundell ha parlato durante un evento celebrativo che segnava il primo anno di vita di BYD nel Regno Unito: “Siamo riusciti a creare un brand credibile, con una solida rete di vendita alle spalle. Il nostro obiettivo è vendere auto elettriche nei mercati chiave e realizzare ottimi numeri”.

In UK in particolare BYD vuole portare i rivenditori da 21 a 60 entro l’estate 2024. Il marchio cinese sta rafforzando la sua presenza anche in Italia, dove ha addirittura inaugurato uno spazio espositivo alle spalle del Duomo di Milano, una location prestigiosa che risponde per le rime al Tesla Store di Elon Musk situato in Piazza Gae Aulenti. Vedremo se il colosso deciderà di vendere la Seagull anche nel nostro Paese - e a che prezzo.

