BYD scuote il mercato dell'ibrido: la berlina Qin Plus DM-i costa solo 11mila dollari

L'ultima proposta di BYD nel settore automobilistico è la berlina ibrida plug-in Qin Plus DM-i, e ha un prezzo iniziale di 79.800 yuan, poco meno di 10.000 euro, distinguendosi proprio per la sua competitività economica nel segmento dei veicoli ibridi plug-in (PHEV).

Il Qin Plus DM-i incorpora un motore a combustione interna da 1,5 litri, unito a un motore elettrico e una batteria BYD Blade compatta. BYD ha annunciato che il prezzo aggressivo del Qin Plus DM-i avrà un impatto significativo sul mercato automobilistico cinese, stabilendo nuovi standard nel segmento delle berline compatte (BYD si prepara ad "aggredire" il mercato statunitense con la costruzione di una fabbrica in Messico, come Tesla).

Rispetto ai concorrenti come la Volkswagen Lavida e la Toyota Corolla, il Qin Plus DM-i offre un notevole risparmio, con sconti che variano dal 15% al 50% a seconda delle promozioni attualmente in vigore. La nuova variante "Glory Edition" del Qin Plus DM-i, ad esempio, offre un prezzo ridotto di 20.000 yuan rispetto alla versione base precedente (quindi poco più di 9.000 euro), è progettata per catturare l'attenzione dei consumatori attenti al budget senza compromettere la qualità.

Il propulsore del Qin Plus DM-i è costituito da un motore aspirato da 1,5 litri con una potenza di 110 cavalli e 135 Nm di coppia, integrato con un motore elettrico che offre due configurazioni di potenza. La batteria Blade di BYD, disponibile nelle capacità di 8,32 kWh e 18,32 kWh, alimenta il sistema ibrido, consentendo un'autonomia elettrica di 55 km (34 miglia) nella versione "Glory Edition".

Nonostante il suo prezzo competitivo, il Qin Plus DM-i offre interni ben rifiniti e dotati di tecnologia avanzata, compresi un display centrale per l'infotainment e un quadro strumenti digitale, con opzioni di personalizzazione quali sedili in pelle e altre finiture.

Oltre alla sua gamma di veicoli accessibili, BYD si sta espandendo nel segmento dei veicoli premium con modelli come il SUV YangWang U8 e la supercar YangWang U9, dimostrando un'impegno per la diversificazione e l'innovazione nel mercato automobilistico.