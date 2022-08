BYD sbarca in Europa con tre nuove EV: il lancio al Salone di Parigi

BYD è senza alcun dubbio uno dei maggiori produttori di auto elettriche e batterie della Cina e presto inizierà la sua controffensiva in Europa. Al prossimo Salone di Parigi 2022, in programma a ottobre, verranno presentate le nuove BYD HAN, BYD TANG e BYD ATTO 3.

La BYD HAN è una berlina che sfida apertamente Tesla, sia nel design che nelle caratteristiche (la BYD HAN sfida la Tesla Model 3): abbiamo infatti un sistema a trazione integrale con doppio motore da 380 kW/523 CV, capace di accelerare da 0 a 100 km/h in appena 3,9 secondi. Molto diversa la BYD TANG, un gigantesco SUV che può ospitare fino a 7 persone. Già lanciato in Norvegia nell'agosto del 2021 (il nuovo SUV BYD TANG arriva in Europa), il TANG può vantare una Blade Battery all'avanguardia progettata per durare nel tempo e offrire sempre alte prestazioni. L'accelerazione 0-100 è possibile in questo caso in 4,6 secondi.

Infine la BYD ATTO 3 è un SUV di segmento C pensato soprattutto per il pubblico europeo, anch'esso dotato di Blade Battery di nuova generazione, pompa di calore di serie e funzionalità smart. I primi veicoli passeggeri di BYD saranno consegnati ai clienti europei nell'ultimo trimestre del 2022, non vediamo l'ora di conoscere nuovi dettagli ufficiali per il mercato italiano - prezzi compresi.