BYD al Salone di Parigi 2022: le elettriche cinesi sono arrivate in Europa

Sapete cosa significa l'acronimo BYD? Build Your Dreams... è con questo spirito che la società cinese debutta ufficialmente sul mercato europeo, portando al Salone Internazionale dell'Automobile di Parigi 2022 la sua nuova gamma. Scopriamola in dettaglio.

Non è certo la prima volta che parliamo di BYD, vi abbiamo già presentato i veicoli che arriveranno in Italia (BYD arriva in Europa con tre modelli elettrici) e mostrato i prezzi che avranno (quanto costeranno le auto BYD?). Facciamo però un piccolo recap in seguito alla conferenza stampa tenutasi a Parigi nelle ultime ore. Nel padiglione 4 del Parc des Expositions di Parigi BYD ha mostrato al pubblico europeo la ATTO 3, la TANG e la HAN.

Michael Shu, General Manager & Managing Director di BYD Europe and International Cooperation Division, ha dichiarato: "Abbiamo preparato l'ingresso delle nostre auto elettriche in Europa con cura e desideriamo offrire la migliore esperienza possibile ai nostri clienti".

Andiamo dunque a scoprire la gamma. La BYD ATTO 3 è il primo SUV costruito sulla e-Platform 3.0 di BYD, è un C-SUV con batteria da 60,48 kWh che promette un'autonomia fino a 420 km secondo lo standard WLTP. Il suo prezzo d'attacco è di 38.000 euro in Germania, vedremo fra pochissimo come sarà adeguato all'Italia. BYD ATTO 3 ha già ottenuto 5 Stelle Euro NCAP.

La BYD HAN è invece una elegante berlina con ben 380 kW/516 CV di potenza, con un'accelerazione 0-100 km/h possibile in soli 3,9 secondi. Un vero concentrato di tecnologia che in Germania si potrà avere a un prezzo di partenza di 72.000 euro.

Stesso prezzo di partenza per la BYD TANG, un SUV che può ospitare a bordo fino a 7 persone che accelera da 0 a 100 km/h in 4,6 secondi. BYD produce batterie dal 1995, anno della sua fondazione, e la tecnologia a bordo di questi veicoli è l'ultima a disposizione, le auto sono infatti dotate di Blade Battery. Su questi accumulatori BYD offre 8 anni di garanzia, sono dunque auto che si possono acquistare a cuor leggero. Non appena sapremo di più sul listino italiano vi terremo ovviamente aggiornati...