BYD rivoluziona il mercato: ecco l'ibrida plug-in da soli 13.700 euro

BYD è pronta a rivoluzionare il mercato lanciando una ibrida plug-in ad un prezzo davvero alettante, solo 13.700 euro. Il modello a cui si fa riferimento è il restyling della Qin Plus DM-i 2023, auto che oltre ad aver un costo estremamente accessibile vanta anche un'autonomia davvero sorprendente.

BYD, dopo aver annunciato un'auto elettrica da 8mila euro, continua il suo obiettivo di penetrare quanto più possibile il mercato, lanciando una nuova berlina che vanta un grande serbatoio a benzina e una batteria blade super hybrid-specific. Ciò le permette di godere di un'autonomia da ben 1.250 chilometri, così come dichiarato dalla stessa casa automobilistica cinese.

Esteticamente la Qin Plus DM-i 2023 non è di certo impressionante, ma trattasi comunque di una discreta berlina appartenente al segmento D che vanta una lunghezza di 4,75 metri per 1,83 di larghezza e 1,49 di altezza. Sotto il cofano troviamo un motore elettrico da 180 cavalli a 316 Nm di coppia, oltre ad un motore aspirato 1.5 da 110 cavalli, con un'efficienza incredibile del 43 per cento. Se poi si volesse puntare sulla versione con la batteria maggiorata da 18,9 kWh in litio-ferro-fosfato, la potenza del propulsore elettrico arriva fino a 197 cavalli.

Un'esplosiva combinazione che è in grado di garantire un'autonomia impressionante nonché consumi di carburante davvero ragguardevoli, leggasi 25 chilometri con un litro anche con la batteria a terra (la sola ricarica elettrica garantisce più di 120 km nel ciclo NEDC).

Si tratta di un modello che potrebbe letteralmente spaccare il mercato, e lo sanno bene i cinesi che nel giro dei primi tre giorni hanno ordinato ben 15mila Qin Plus DM-i 2023, confermando quanto in Cina l'auto elettrica sia ormai al pari, in quanto a vendite, alle vetture con motori endotermici.

BYD purtroppo non è ancora presente in Italia, ma le mira espansionistiche dell'azienda cinese puntano ovviamente anche al Vecchio Continente e al nostro Paese, ora ancor di più dopo che l'Ue ha ufficializzato lo stop di diesel e benzina dal 2035.