BYD per un report tedesco avrebbe ricevuto miliardi di euro di aiuti dalla Cina

Sappiamo già che molti marchi cinesi sono indagati dall'Unione Europea per presunti finanziamenti illeciti del governo centrale di Pechino con il preciso obiettivo di sabotare la concorrenza europea. In questo ambito spunta un report che indicherebbe BYD come uno marchi maggiormente coinvolti.

Questi nuovi sviluppi, suggerirebbero che ci sono stati dei grossi "aiuti finanziari" ricevuti da BYD da parte di Geely e SAIC. Questi sostegni finanziari, che si quantificano in cifre multimilionarie, metterebbero in seria discussione il principio di concorrenza sulla quale l'Unione Europea è fondata e che intende mantenere a tutti i costi, per il bene dei consumatori.

Mentre gli aiuti governativi alle case automobilistiche sono considerati legali, l'utilizzo di denaro pubblico proveniente dalle tasse dei cittadini solleva questioni etiche, specialmente se mirati a sostenere la competitività di marchi cinesi nel mercato europeo delle auto elettriche. Un rapporto tedesco avrebbe rivelato che BYD potrebbe aver ricevuto fino a 3,4 miliardi di euro di sussidi dal governo cinese tra il 2020 e il 2024, alimentando preoccupazioni riguardo alla trasparenza e all'equità nel commercio internazionale.

Questi aiuti finanziari sostengono la strategia dei marchi cinesi di affermarsi nel mercato europeo delle auto elettriche, ma sollevano interrogativi sulla concorrenza equa, specialmente considerando le differenze significative nei prezzi rispetto ai modelli equivalenti di altri produttori. Se confermati, questi sussidi potrebbero rappresentare un chiaro vantaggio competitivo per BYD, consentendogli di guadagnare rapidamente terreno nel mercato europeo e globale delle auto elettriche.

Tuttavia, resta da vedere come risponderanno le autorità regolatorie e quali azioni verranno intraprese per garantire una concorrenza corretta nel settore automobilistico, in particolare nel contesto della crescente transizione verso veicoli più ecologici e sostenibili. Su questo fronte, prima ancora che le indagini portino ad un esito certo, pare che l'Unione Europea abbia deciso di giocare d'anticipo aumentando i dazi doganali per i veicoli elettrici cinesi, portandoli dal 10 al 20%. Negli Stati Uniti questo importo è attualmente al 27%.

AREXONS RINNOVA FANALI 150 gr Lucida fari auto, pasta lucidatura è uno dei più venduti oggi su