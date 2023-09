BYD regina dei brevetti per le auto elettriche: più di 13.000. Tesla 'solo' 863

BYD ha dimostrato un impegno significativo nella corsa ai brevetti negli ultimi 20 anni, depositando un numero molto più elevato di brevetti rispetto a Tesla. Questa strategia si è concentrata principalmente sulla protezione della sua tecnologia delle batterie.

Il mercato dei brevetti nasconde sempre delle novità nascoste, attraverso di essi sappiamo in anticipo molte delle tecnologie con notevole future con largo anticipo, come nel caso di Apple che ha depositato un brevetto riguardo a un parabrezza a realtà aumentata. Secondo dati recentemente pubblicati da Patent Result a Tokyo, BYD ha presentato oltre 13.000 brevetti nel periodo dal 2003 al 2022, mentre Tesla ne ha presentati solo 863 nello stesso arco di tempo. È importante notare che più della metà di tutti i brevetti di BYD sono legati alle batterie che il brand produce internamente anziché dipendere da fornitori esterni.

BYD è diventata un leader nell'industria delle batterie agli ioni di litio con catodi di fosfato di ferro (LiFePO4). Questa tecnologia è stata una parte fondamentale del loro successo. Le batterie LiFePO4 sono note per essere più economiche rispetto ad altre varianti di batterie agli ioni di litio che utilizzano nichel, cobalto e manganese.

Tesla preferisce acquisire le aziende produttrici di batterie e concentrarsi maggiormente sullo sviluppo di software per i suoi veicoli. Gran parte del software utilizzato da Tesla si basa su informazioni disponibili al pubblico, il che significa che non è sempre necessario depositare brevetti per proteggere i propri progressi in tal senso. Inoltre, Tesla ha un forte focus sull'infrastruttura di ricarica e sulle comunicazioni tra veicoli elettrici e conducenti, motivo per cui molti dei suoi brevetti sono legati principalmente a questi aspetti.